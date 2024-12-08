Beşar Esad Görev Bırakma Kararı Aldı

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SURİYE Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevi bırakma ve ülkeden ayrılma kararı aldığı açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, iktidarın barışçıl yolla devredilmesi talimatı vererek, görevi bırakma ve ülkeden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Bakanlık ayrıca Rusya'nın, Suriye muhalefetinin tüm gruplarıyla temas halinde olduğunu da bildirdi.