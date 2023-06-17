Biden, silahlanma sorunuyla ilgili konuşmasını "Tanrı Kraliçe'yi korusun" sözleriyle tamamladı

ABD Başkanı Joe Biden, Connecticut eyaletinde düzenlenen Daha Güvenli Topluluklar Ulusal Zirvesi'ne katıldı. Zirvede konuşan Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi.

"TANRI KRALİÇEYİ KORUSUN"

Biden silahlanma sorunuyla ilgili yaptığı konuşmasını, "Tanrı Kraliçe'yi korusun adamım" şeklinde tamamladı. Biden'ın bu sözleri hızla sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Biden'ın ne demek istediğini anlamadıklarını belirtti. Biden'ın gaf mı yoksa espri mi yaptığı bilinmiyor. Öte yandan Biden boşlukla tokalaşması, düşmesi ve dil sürçmeleriyle sık sık gündem oluyor.

"30 YILIN EN ANLAMLI SİLAH GÜVENLİĞİ YASASINI ÇIKARDIK"

Biden, "Ama benim için ve çoğunuz için asıl mesele şu. Bu önemli bir ilk adım. ABD'de bir okulda, markette, geçit töreninde veya bir yerde haberleri açıp başka bir trajedi gördüğünüzde bunun (yasanın) yeterli olmadığını hissettiğinizi biliyorum. Dürüst olmak gerekirse ben de öyle hissediyorum. Yine de gerçekler bize umut etmek için sebep sunuyor. Bu yıl şimdiye kadar ülke çapında birçok büyük şehirde cinayetler azaldı. 30 yılın en anlamlı silah güvenliği yasasını çıkardık. Silah kaçakçılığını ilk kez açık bir şekilde federal bir suç haline getirdik. Bu yasa 1 yıl önce yürürlükte olsaydı hayatlar kurtarılabilirdi. Şimdi yürürlükte ve bugün hayat kurtarıyor" şeklinde konuştu.

SİLAH LOBİLERİNİ HEDEF ALDI

Biden ayrıca, silah lobilerini hedef aldı. "Bu ülkede saldırı silahlarını yasaklayacağız" diyen Biden, "Silah üreticilerini sorumlu tutacağız. Silah endüstrisini yeneceğiz. Arkalarındaki büyük paraları ve ayağa kalkıp harekete geçmeyi reddeden politikacıları yeneceğiz" ifadelerini kullandı.