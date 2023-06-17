Biden, silahlanma sorunuyla ilgili konuşmasını "Tanrı Kraliçe'yi korusun" sözleriyle tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Biden, silahlanma sorunuyla ilgili konuşmasını "Tanrı Kraliçe'yi korusun" sözleriyle tamamladı

17.06.2023 15:29

ABD Başkanı Joe Biden, Connecticut eyaletinde düzenlenen Daha Güvenli Topluluklar Ulusal Zirvesi'nde silahlanma sorunuyla ilgili yaptığı konuşmasını, 'Tanrı Kraliçe'yi korusun' diyerek bitirdi. Biden'ın gaf mı yoksa espri mi yaptığı anlaşılamadı. Konuşmasında silah kontrolü yasasının önemine değinen Biden, silah lobilerini hedef aldı ve saldırı silahlarını yasaklayacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Connecticut eyaletinde düzenlenen Daha Güvenli Topluluklar Ulusal Zirvesi'ne katıldı. Zirvede konuşan Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi.

"TANRI KRALİÇEYİ KORUSUN"

Biden silahlanma sorunuyla ilgili yaptığı konuşmasını, "Tanrı Kraliçe'yi korusun adamım" şeklinde tamamladı. Biden'ın bu sözleri hızla sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Biden'ın ne demek istediğini anlamadıklarını belirtti. Biden'ın gaf mı yoksa espri mi yaptığı bilinmiyor. Öte yandan Biden boşlukla tokalaşması, düşmesi ve dil sürçmeleriyle sık sık gündem oluyor.

"30 YILIN EN ANLAMLI SİLAH GÜVENLİĞİ YASASINI ÇIKARDIK"

Biden, "Ama benim için ve çoğunuz için asıl mesele şu. Bu önemli bir ilk adım. ABD'de bir okulda, markette, geçit töreninde veya bir yerde haberleri açıp başka bir trajedi gördüğünüzde bunun (yasanın) yeterli olmadığını hissettiğinizi biliyorum. Dürüst olmak gerekirse ben de öyle hissediyorum. Yine de gerçekler bize umut etmek için sebep sunuyor. Bu yıl şimdiye kadar ülke çapında birçok büyük şehirde cinayetler azaldı. 30 yılın en anlamlı silah güvenliği yasasını çıkardık. Silah kaçakçılığını ilk kez açık bir şekilde federal bir suç haline getirdik. Bu yasa 1 yıl önce yürürlükte olsaydı hayatlar kurtarılabilirdi. Şimdi yürürlükte ve bugün hayat kurtarıyor" şeklinde konuştu.

SİLAH LOBİLERİNİ HEDEF ALDI

Biden ayrıca, silah lobilerini hedef aldı. "Bu ülkede saldırı silahlarını yasaklayacağız" diyen Biden, "Silah üreticilerini sorumlu tutacağız. Silah endüstrisini yeneceğiz. Arkalarındaki büyük paraları ve ayağa kalkıp harekete geçmeyi reddeden politikacıları yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Kraliçe, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden, silahlanma sorunuyla ilgili konuşmasını 'Tanrı Kraliçe'yi korusun' sözleriyle tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
17:03 İsmail Kartal: Benimle Temasa Geçilmedi
16:59 Ali Koç'un Türk hoca açıklamasının ardından İlk yorum İsmail Kartal'dan: Önümüzdeki günler ne gösterir, bilemiyorum
16:36 Bahçeli'nin "100 il" çağrısı sonrası Tarsus'tan büyük hamle! "İlimize hoş geldiniz" tabelası asıldı
16:33 Bahçeli'nin "100 il" çağrısı sonrası Tarsus girişine "İlimize hoş geldiniz" tabelası asıldı
16:31 Balıkesir'de kaza: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
16:28 Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
16:25 Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, 2022 yılı mali faaliyetlerinden dolayı oy çokluğuyla ibra edildi
16:21 Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, 2022 yılı mali faaliyetlerinden dolayı oy çokluğuyla ibra edildi
16:14 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a olay yanıt: Ya aday olun ya da başımızdan çekilin
16:10 Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a cevap: Ya aday olun ya da başımızdan çekilin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2023 17:11:20. #1.13#
SON DAKİKA: Biden, silahlanma sorunuyla ilgili konuşmasını "Tanrı Kraliçe'yi korusun" sözleriyle tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement