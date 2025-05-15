Big Brother\'ın yıldızı Nadja Abd el Farrag hayata gözlerini yumdu

Alman televizyonlarının sevilen simalarından Nadja Abd el Farrag, sahne adıyla Naddel, 60 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının, 9 Mayıs'ta Hamburg'daki bir klinikte organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.Ancak bu acı haber kamuoyuna yalnızca bugün duyuruldu. Haberi İngiliz basınından The Mirror paylaştı. Naddel, yalnızca televizyon ve müzik kariyeriyle değil, aynı zamanda ünlü pop müzik grubu Modern Talking'in yıldızı Dieter Bohlen ile yaşadığı ilişkiyle de tanınıyordu. 1989 ile 2001 yılları arasında inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan çift, Almanya'nın magazin gündeminde sıkça yer bulmuştu. Naddel, Almanya'da büyük ilgi gören reality şovlar "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (Ben Bir Ünlüyüm – Beni Buradan Çıkarın!) ve "Promi Big Brother" (Ünlüler Big Brother) ile geniş kitleler tarafından tanınmıştı.

ESKİ SEVGİLİDEN TAZİYE MESAJI

Ünlü şarkıcının geçmişte yaşadığı ilişkiler de gündemdeydi. Naddel, bir dönem Modern Talking grubunun yıldızı Dieter Bohlen ile uzun yıllar süren bir birliktelik yaşamıştı. 1989 ile 2001 yılları arasında inişli çıkışlı bir ilişki sürdüren çift, Almanya magazin basınının ilgi odağı olmuştu. Bohlen, eski sevgilisinin ölümünün ardından Instagram hesabından bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Çok üzgünüm. Huzur içinde yat, Nadja."

ZOR BİR HAYAT, KISA BİR PARILTI

Naddel, 1965 yılında Hamburg'da dünyaya geldi. Sudanlı bir baba olan İbrahim ve Alman bir anne olan Uta'nın kızıydı. Farklı röportajlarında, babasını oldukça katı biri olarak tanımlayan sanatçı, onunla ölümünden önceki 15 yıl boyunca görüşmediğini ifade etmişti. Müzik ve televizyon kariyerine başlamadan önce, Naddel bir eczanede eczacı asistanı olarak staj yaptı ve perakende sektöründe çalıştı. Güzelliği ve enerjisiyle dikkat çeken Naddel, 1990'lı yıllarda Almanya'nın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Ancak ün ve şöhretin getirdiği baskılar, özel hayatındaki çalkantılar ve sağlık sorunları onu zor bir yaşam mücadelesine sürükledi. Naddel'in hayatı, ani çıkışlar ve dramatik düşüşlerle dolu bir yolculuktu.