Bilim insanları aylardır bu mağaraya girmek için hazırlık yapıyorlardı! Balta vurulmamış, ender bitkilerin olduğu orman tespit edildi - Son Dakika
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Bilim insanları aylardır bu mağaraya girmek için hazırlık yapıyorlardı! Balta vurulmamış, ender bitkilerin olduğu orman tespit edildi

17.05.2022 16:14
Bilim insanları aylardır bu mağaraya girmek için hazırlık yapıyorlardı! Balta vurulmamış, ender bitkilerin olduğu orman tespit edildi

Çinli bilim insanları aylardan bu yana içeri girmek için hazırlık yaptıkları mağaradaki keşiflerini sonlandırarak harekete geçti. Güney Çin'de bulunan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yapılan keşifte mağaranın içerisinde daha önce balta vurulmamış ve ender bitkilerin olduğu bir orman tespit edildi. Araştırmacılar, keşifle ilgili, "Yine de burayı herkes görmeli, burası başka bir boyut" yorumunda bulundular.

Çinli bilim insanları Güney Çin'de bulunan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde çok önemli bir keşfe imza attı. Uzun süreden bu yana bölgedeki bir mağarayı gözlerine kestiren bilim insanları, aylarca süren çalışmalarının ardından önceki günlerde mağaraya girmeye karar verdi.

ESKİ BİR ORMAN BULDULAR

Bilim insanları "Büyük düden" adını verdikleri mağaranın içerisinde daha önce kimsenin girmediği bir orman keşfetti. Orman üzerinde inceleme gerçekleştiren bilim insanları, bölgenin bir doğa harikası olduğunu dile getirdi.

Bilim insanları aylardır hazırlık yaptıkları mağaranın içine girdi: Burası resmen başka bir boyut

"YENİ TÜRLER BULUNABİLİR"

Orman hakkında "Harika, burayı herkes görmeli" yorumu yapan bilim insanları, ayrıca keşfin önemi hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Keşif ekibi lideri Chen Lixin, Xinhua Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bu mağaralarda şimdiye kadar bilim tarafından hiç rapor edilmemiş veya tanımlanmamış türlerin bulunması beni şaşırtmaz" dedi.

Bilim insanları aylardır hazırlık yaptıkları mağaranın içine girdi: Burası resmen başka bir boyut

YENİ TÜRLER ARAŞTIRILACAK

306 metre uzunluğunda ve 150 metre genişliğindeki mağarada 30 obruğa rastlandı. Bölge Unesco tarafından Dünya Mirası Alanı ilan edildi. Bilim insanlarının yeni hedefi, orman içinde daha önce tespit edilmeyen yeni canlı türleri bulmak.

Bilim insanları aylardır hazırlık yaptıkları mağaranın içine girdi: Burası resmen başka bir boyut

Kaynak: Xinhua Haber Ajansı



Bilim insanları aylardır bu mağaraya girmek için hazırlık yapıyorlardı! Balta vurulmamış, ender bitkilerin olduğu orman tespit edildi
Bilim insanları aylardır bu mağaraya girmek için hazırlık yapıyorlardı! Balta vurulmamış, ender bitkilerin olduğu orman tespit edildi
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