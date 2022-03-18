Bilimsel Analiz: Engelli çocukların üçte biri duygusal ve fiziksel istismara maruz kalıyor - Son Dakika
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Bilimsel Analiz: Engelli çocukların üçte biri duygusal ve fiziksel istismara maruz kalıyor

18.03.2022 13:41
Bilimsel Analiz: Engelli çocukların üçte biri duygusal ve fiziksel istismara maruz kalıyor

İngiltere, ABD ve Çin'den bilim insanları 20 yıllık bir süreçte 25 ülkeden 16 milyondan fazla genci kapsayan analiz çalışması sonucunda engelli çocuk ve gençlerin yaklaşık 3'te birinin duygusal ve fiziksel istismara maruz kaldığını ortaya koydu.

İngiltere, ABD ve Çin'den bilim insanları 20 yıllık bir süreçte 25 ülkeden 16 milyondan fazla genci kapsayan analiz çalışması sonucunda engelli çocuk ve gençlerin yaklaşık 3'te birinin duygusal ve fiziksel istismara maruz kaldığını ortaya koydu. Her 10 engelli çocuk ve gençten birinin ise cinsel istismara maruz kaldığı vurgulandı.

Leeds, Oxford, Pekin ve Columbia üniversitelerinden bilim insanları, 1990 ve 2020 yılları arasında Çince ve İngilizce araştırmalarla yayınlanan ve engelli çocuklara yönelik şiddeti ölçen verileri inceledi. İncelenen araştırmaların 75'inin yüksek gelirli ülkelerde, 23'ünün ise düşük ve orta gelirli ülkelerde yapıldığını ifade eden bilim insanları, özellikle 0 ila 18 yaş arası engelli çocuk ve gençlerin yaklaşık üçte birinin (yüzde 31.7) şiddete maruz kaldığını ortaya koydu. Analiz raporunda her 10 engelli çocuk ve gençten birinin ise cinsel istismar kurbanı olduğu vurgulandı. Ekonomik açıdan dezavantajlı çocukların maruz kaldıkları şiddete özellikle savunmasız oldukları belirtildi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Bilimsel Analiz: Engelli çocukların üçte biri duygusal ve fiziksel istismara maruz kalıyor - Son Dakika


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