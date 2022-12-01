Bazada saklanan şüpheli, polisle göz göze gelince silahını ateşledi - Son Dakika
Üye Girişi

Bazada saklanan şüpheli, polisle göz göze gelince silahını ateşledi

01.12.2022 10:43

Bir karavanın içinde şüpheliyi arayan polis ekipleri, bazanın altına baktı. Bazada saklanan şüpheli, göz göze geldiği polise doğrulduğu silahını ateşledi.

ABD'nin Oklahoma bölgesinde akıllara durgunluk veren anlar yaşandı. Polis ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak adına kolları sıvadı. 38 yaşındaki şüphelinin karavanda bulunduğu bilgisine erişen polisler, bir süre boyunca arama yaptı. Şüpheliyi karavan içerisinde bir türlü bulamayan polisler, bazanın altını açtı. Bu sırada, şüpheli ile polis göz göze geldi.

Elinde silah bulunan şüpheli, tetiği çektiği anda yatağı kapatıldı. Amerikan polisleri daha sonra geri dönüp şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.

YORUMLAR
500

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bazada saklanan şüpheli, polisle göz göze gelince silahını ateşledi - Son Dakika


Son Dakika
10:29 CHP'li Ağbaba, AK Partili vekili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Reisten gizli gizli sigarayı iç ama Adıyaman tütününe yasak getir
10:26 Dondurucu soğukta bebeklerini yol kenarında uyutuyorlar! İşte sebebi
10:14 Fenerbahçeli Joshua King'in hazırlık maçında rakibe yaptığı "çıkışa gel" hareketi olay oldu
10:02 Meteoroloji uzmanlarından Türkiye için endişelendiren uyarı! Sibirya'dan gelecek soğuklarla geçtiğimiz yıllara göre çok daha fazla kar yağacak
09:54 Adana'da uydu tamircisi bir adam sevgilisinin ailesi yüzünden her şeyini kaybetti
09:55 Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran olay! "Stresimi alıyor" diyen yarışmacı, sakız çiğneyerek yarıştı
09:40 Azerbaycanlılar, Alman askerin Kürt askerlerini eğitmesini konu alan filmi yayınlayacağını duyuran büyükelçiliği protesto etti
09:35 İran'ın ABD'ye kaybedip Dünya Kupası'ndan elenmesi sonrası rejim karşıtları kutlamaya çıktı! 27 yaşındaki bir gösterici, başından vurularak öldürüldü
21:02 Evde televizyon izleyen şahıs, duyduğu sözler sonrası eşini 6 yerinden bıçakladı! Teslim olan zanlı, cezaevine gönderildi
10:14 Herkesi kandıran sahte doktorun vukuatları bitmiyor! Beyaz önlük ve steteskopla çektirdiği vesikalık fotoğrafı sahte öğrenci kimliklerinde kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2022 10:52:57. #1.11#
SON DAKİKA: Bazada saklanan şüpheli, polisle göz göze gelince silahını ateşledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement