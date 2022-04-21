Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya! - Son Dakika

Ünlü Rus iş adamı Sergey Protosenya ve ailesi, İspanya'daki malikanesinde ölü bulundu. İspanyol polisi olayın intihar mı yoksa organize mi bir cinayet mi olduğu konusunda soruşturma yürütüyor.

PROTOSENYA, EŞİ VE KIZLARININ CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

İspanyol haber sitesi El Punt Avui'de yer alan habere göre Protosenya, eşi ve kızı Katalunya'daki tatil bölgesi Lloret de Mar'da yer alan evlerinde salı günü cansız halde bulundu.

Ailenin Fransa'da yaşayan büyük oğullarının aileye ulaşamaması üzerine olayın ortaya çıktığı belirtildi. İspanyol medyasındaki haberlerde, Protosenya'nın 53 yaşındaki eşi Natalya ve 18 yaşındaki kızlarının bıçaklanarak öldürüldükleri, Protosenya'nın kendisinin ise asılı halde bulunduğu belirtildi.

PETROL DEVİNİN SAHİBİYDİ

Tahminin serveti 440 milyon dolar olan Protosenya, petrol devi Novatek-Tarkosaleneftegaz'da üst düzey yönetici olarak görev yapıyordu.

Protosenya ve ailesinin ölümü, Moskova'da gerçekleşen benzer bir olayın hemen ardından gerçekleşti.

GAZPROM'UN BAŞKAN YARDIMCISI DA AİLESİYLE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Eski Kremlin görevlisi ve Gazprombank'ın başkan yardımcısı Vladislav Avayev, Moskova'daki lüks evinde ailesiyle birlikte ölü olarak bulunmuştu.

Rus polisi Avayev'in eşi ve 13 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar ettiğini açıklamıştı.