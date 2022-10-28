BAE'li Hoşgörü Bakanı'ndan törene damga vuran hareket! Kız öğrencinin dansını görünce diplomayı fırlattı - Son Dakika
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BAE'li Hoşgörü Bakanı'ndan törene damga vuran hareket! Kız öğrencinin dansını görünce diplomayı fırlattı

28.10.2022 15:41
BAE'li Hoşgörü Bakanı'ndan törene damga vuran hareket! Kız öğrencinin dansını görünce diplomayı fırlattı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hoşgörü Bakanı Mübarek El Nahyan'ın bir okulun mezuniyet töreninde yaptığı hareket dikkat çekti. Nahyan, ailesine doğru dans eden bir kız öğrencinin hareketlerden memnun kalmayınca diplomayı elden vermek yerine masaya fırlattı.

BAE El-Ain Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılan Birleşik Arap Emirlikleri Hoşgörü Bakanı Mübarek El Nahyan, kadın öğrencilere diplomalarını tek tek teslim etti.

MEZUN OLMANIN SEVİNCİYLE DANS ETTİ

Mezun olmanın sevinciyle ailesine doğru dans ederek mutluluğunu paylaşan kız öğrenciyi gören Hoşgörü Bakanı, diplomayı elden vermeyi reddederek masaya fırlattı. Hoşgörü Bakanı'nın o anlardaki kızgın yüz ifadesi dikkat çekti.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BAE'li Hoşgörü Bakanı'ndan törene damga vuran hareket! Kız öğrencinin dansını görünce diplomayı fırlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAE'li Hoşgörü Bakanı'ndan törene damga vuran hareket! Kız öğrencinin dansını görünce diplomayı fırlattı - Son Dakika
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