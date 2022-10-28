BAE'li Hoşgörü Bakanı'ndan törene damga vuran hareket! Kız öğrencinin dansını görünce diplomayı fırlattı

BAE El-Ain Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılan Birleşik Arap Emirlikleri Hoşgörü Bakanı Mübarek El Nahyan, kadın öğrencilere diplomalarını tek tek teslim etti.

MEZUN OLMANIN SEVİNCİYLE DANS ETTİ

Mezun olmanın sevinciyle ailesine doğru dans ederek mutluluğunu paylaşan kız öğrenciyi gören Hoşgörü Bakanı, diplomayı elden vermeyi reddederek masaya fırlattı. Hoşgörü Bakanı'nın o anlardaki kızgın yüz ifadesi dikkat çekti.