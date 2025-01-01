BİRLEŞİK Arap Emirlikleri, 2025'e 'merhaba' dedi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde binlerce kişi, Burj Khalifa'da düzenlenen havai fişek gösterisi ile yeni yılı karşıladı.
Dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'nın bulunduğu bölgede toplananlar, yeni yıla 'merhaba' dedi.
Son Dakika › Dünya › Birleşik Arap Emirlikleri Yeni Yılı Burj Khalifa'da Karşıladı - Son Dakika
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