İngiltere'de bir evin arka bahçesinde kazı yapan yetkililer, çocuk kemikleri buldu

İngiltere'nin Birmingham kentinde kayıp bir çocuğu arayan ekipler, ihbar gelen evin arka bahçesinde kazı çalışmasına başladı. Haftalar süren kazı çalışmasının ardından arka bahçede insan kemikleri bulundu.

ÇOCUĞA AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yapılan ilk araştırmalarda kemiklerin kayıp çocuğa ait olduğu belirlendi. Olayın hemen ardından evde yaşayan 40 yaşındaki erkek ve 41 yaşındaki kadın gözaltına alındı. Çocuğun bu iki kişi tarafından öldürülüp gömülmüş olabileceği tahmin ediliyor.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELİRLENECEK

Ülkede geniş yankı uyandıran olayla ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde belli olacak. Topraktan kemikleri çıkarılan 16'lı yaşlardaki çocuğa otopsi işlemi uygulanacak. Aynı zamanda gözaltına alınan 2 şahsın sorgulama işlemleri devam ediyor.