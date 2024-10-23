Birmingham Havalimanı Uçuşları Askıya Alındı

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BİRMİNGHAM Havalimanı şüpheli bir araç ihbarı nedeniyle uçuşları askıya aldı.

Birleşik Krallık'taki Birmingham Havalimanı yetkilileri, bölgedeki şüpheli bir araç nedeniyle havalimanının kapatıldığını ve uçuşların askıya alındığını belirtti. Açıklamada, "Şüpheli bir araç ihbarı üzerine Birmingham Havalimanı şu anda tahliye edilmektedir. Bu, yolcuların ve personelin güvenliğini sağlamak için alınan bir tedbirdir. Havalimanı operasyonları şu anda etkilenmiş durumda ve yolcular şu anda havalimanına gelmemelidir" denildi.