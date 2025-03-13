BLA, 50 Rehineyi İnfaz Etti - Son Dakika
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Dünya

BLA, 50 Rehineyi İnfaz Etti

Pakistan'daki tren saldırısında BLA 250 rehineyi elinde tutuyor; Başbakan Şerif Ketta'ya gitti.

13.03.2025 16:15
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(ANKARA) - Pakistan Başbakanı Şahbat Şerif, ayrılıkçı grup Beluç Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) 250 kişiyi hala rehin tuttuğu tren saldırısının ardından Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'yı ziyaret etti. BLA, 50 rehineyi infaz ettiği ve çatışmaların sürdüğü yönünde açıklama yaptı.

Beluç Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) militanları, 11 Mart Salı günü, mineral zengini Ketta'dan Hayber Pakhtunkhwa eyaletindeki Peşaver'e giden Jaffar Ekspresi'ne ateş açarak rayları havaya uçurdu. Trende seyahat eden 450 yolcuyu rehin alan BLA, Pakistan'ın kolluk kuvvetleri ile bir çatışmaya girdi. Bunun sonucunda çok sayıda güvenlik görevlisi ve rehine hayatını kaybetti. Öte yandan 127 rehinenin ardından bir grup rehinenin daha kurtarıldığı bildirildi.

Kurtarılan rehineler, güvenlik güçlerinin bir gün süren çatışmayı sona erdirmek üzere 33 saldırganı öldürmesinin ardından Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'ya ulaştı. Pakistan ordusuna göre, çatışmada toplam 21 rehine ve dört güvenlik görevlisi öldürüldü. Yetkililer, 25 cesedin yerel bir tren istasyonuna getirildiğini ve buradan ambulanslarla Ketta'ya götürüleceğini söyledi.

Şerif'ten kurtarılan rehinelerin bulunduğu Ketta'yı ziyaret

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bugün Ketta'yı ziyaret etti. Pakistan hükümetinden yapılan açıklamada, Şerif'in Ketta'ya bir günlük ziyarette bulunduğu ve bu ziyaret sırasında bölgedeki güvenlik durumu hakkında bilgilendirileceği belirtildi.

Şerif'in ziyareti, saldırının sorumluluğunu üstlenen isyancı grup BLA'nın, ordunun çatışmanın sona erdiği iddiasını yalanlayarak "savaşın" devam ettiğini ve hala rehineleri olduğunu söylemesi üzerine gerçekleşti.

BLA, 50 rehineyi infaz ettiğini duyurdu

BLA ise Pakistan'ın "kurtardığını iddia ettiği kişilerin aslında grubun kendisi tarafından serbest bırakıldığını ve çatışmaların devam ettiğini" ileri sürdü. BLA ayrıca, 50 rehinenin infaz edildiğini duyurdu. BLA Sözcüsü Ceyand Baloç, bugün yaptığı açıklamada, "Devlet rehinelerini ölüme terk ettiğine göre, onların ölümlerinin sorumluluğunu da üstlenecektir" dedi.

BLA, yetkililerin, Beluç siyasi tutukluları, aktivistleri ve ordu tarafından kaçırıldığını söylediği kayıp kişileri serbest bırakmaları için verilen 48 saatlik süreyi kaçırmaları halinde rehineleri öldürmeye başlayacakları tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya BLA, 50 Rehineyi İnfaz Etti - Son Dakika

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