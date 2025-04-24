BM\'den Sudan\'a Barış Mesajı

BM Sudan Özel Temsilcisi Ramtane Lamamra, Sudan Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Burhan'a Guterres'in 'barış mesajını' iletti.

Birleşmiş Milletler (BM) Sudan Özel Temsilcisi Ramtane Lamamra, ülkedeki çatışmaların azaltılması çabaları kapsamında dün Sudan Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı General Abdülfettah Burhan ile bir araya geldi. Görüşmede Lamamra, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sudan'daki BM barış misyonuna ilişkin mesajını iletti. BM'nin insani yardım ve barışçıl çözümlere yönelik çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Lamamra, "Birleşmiş Milletler, insani destek ve istenilen barışçıl çözüme yönelik çabalar alanında görevlerini yerine getirmek için çalışmaya devam edecek" dedi.