BM Genel Sekreteri Guterres, Etiyopya'daki çatışmaların durması için çağrıda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM Genel Sekreteri Guterres, Etiyopya'daki çatışmaların durması için çağrıda bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BM Genel Sekreteri Guterres, Etiyopya\'daki çatışmaların durması için çağrıda bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Sekreteri Guterres, Etiyopya'da Tigray, Afar ve Amhara'da çatışmaların yeniden başlamasından endişe duydu ve taraflara Pretoria Anlaşması çerçevesinde diyaloğa dönme çağrısı yaptı. Eritre güçlerinin Etiyopya'da bulunduğuna ilişkin haberleri de kaygı verici buldu.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya'nın Tigray, Afar ve Amhara bölgelerinde çatışmaların yeniden başlamasından ciddi endişe duyduğunu belirterek, taraflara çatışmaları derhal durdurma ve Pretoria Anlaşması çerçevesinde diyaloğa dönme çağrısı yaptı. Guterres, Eritre güçlerinin Etiyopya'da bulunduğuna ilişkin haberlerin de kaygı verici olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in çatışmaların tırmanmasının bölgesel istikrarı daha da zayıflatabileceği uyarısında bulunduğu belirtildi. Guterres, çatışmaların tırmanmasının bölgenin istikrarını daha da zayıflatabileceği uyarısında bulunarak, "Etiyopya'da Eritre güçlerinin bulunduğuna ilişkin haberlerden de endişe duyuyorum" dedi.

Guterres, bölgedeki tüm devletlere BM Şartı kapsamında diğer ülkelerin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı güç kullanmaktan ya da güç kullanma tehdidinde bulunmaktan kaçınma ve iç işlerine müdahale etmeme yükümlülüklerini hatırlattı.

Taraflar üzerinde etkisi bulunan ülkelere de gerilimin düşürülmesi için bu nüfuzlarını kullanma çağrısında bulunan Guterres, çatışmayı körükleyebilecek adımlardan kaçınılmasını istedi. BM Genel Sekreteri, krizin çözümüne katkı sağlamak üzere arabuluculuk dahil "iyi niyet misyonunu" sunmaya hazır olduğunu bildirdi.

Kaynak: ANKA
EtiyopyaPolitikaPretoriaEritreDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, Bakan Göktaş’ın babasından özür diledi: Ama burada ikiyüzlülük var Özgür Özel, Bakan Göktaş'ın babasından özür diledi: Ama burada ikiyüzlülük var
Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz’ın golünden sonra çıldırdı Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın golünden sonra çıldırdı
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
Kerem Demirbay’dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj Kerem Demirbay'dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası
11:41
Tavuk pilav yerken paylaştı, hayatı değişti Herkes onu konuşuyor
Tavuk pilav yerken paylaştı, hayatı değişti! Herkes onu konuşuyor
11:25
Ataşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti
Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
11:24
Montella’nın yerine Arda Turan İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
11:08
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
11:06
İstanbul’un en işlek yollarından biri kapanıyor Tam 12 gün sürecek
İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek
10:40
’Ankara Abisi’ gözaltına mı alındı
'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 11:45:52. #.0.3#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Guterres, Etiyopya'daki çatışmaların durması için çağrıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei