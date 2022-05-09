BM: Okula saldırı, en ağır bedeli ödeyenlerin siviller olduğunu bir kez daha hatırlatıyor - Son Dakika
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BM: Okula saldırı, en ağır bedeli ödeyenlerin siviller olduğunu bir kez daha hatırlatıyor

09.05.2022 11:57
BM: Okula saldırı, en ağır bedeli ödeyenlerin siviller olduğunu bir kez daha hatırlatıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 60 kişinin hayatını kaybettiği açıklanan Luhansk'taki okula saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 60 kişinin hayatını kaybettiği açıklanan Luhansk'taki okula saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Guterres, "Bu saldırı, diğer birçok çatışmada olduğu gibi bu savaşta da en ağır bedeli ödeyenlerin siviller olduğunu bir kez daha hatırlatıyor" dedi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 60 kişinin hayatını kaybettiği açıklanan Bilohorivka kentindeki okula saldırı ile ilgili Guterres adına açıklama yaptı. Guterres'in, birçok insanın devam eden çatışmalardan korunmak için sığındığı belirtilen Ukrayna'nın Bilohorivka kentinde bir okula isabet eden saldırı karşısında 'dehşete düştüğü' ifade edildi. "Bu saldırı, diğer birçok çatışmada olduğu gibi bu savaşta da en ağır bedeli ödeyenlerin siviller olduğunu bir kez daha hatırlatıyor" denilen açıklamada, Guterrres'in, savaş zamanlarında sivillerin ve sivil altyapının her zaman korunması gerektiğini yinelediği, savaşın sona ermesi gerektiği ve barışın BM Sözleşmesi ve uluslararası hukuka uygun olarak tesis edilmesi gerektiği belirtildi.

UNICEF SALDIRIYI KINADI

Öte yandan, UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell de Luhanks bölgesindeki okul saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. UNICEF'in, çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin sığındığı ifade edilen okula yönelik saldırıyı 'şiddetle kınadığı' belirtildi. Açıklamada, "Bombalamada kaç çocuğun öldüğünü veya yaralandığını henüz bilmiyoruz. Bu saldırıdan etkilenen aileler, sevdiklerini kaybetmenin yasını tutmak yerine, Ukrayna'da Anneler Günü'nü kutlamalıydı. Okullara asla saldırı yapılmamalı veya askeri amaçlarla kullanılmamalıdır. Okullar da dahil olmak üzere sivilleri ve sivil nesneleri hedef almak, uluslararası insancıl hukukun ihlalidir. Bu son saldırı, bu savaşta sivillerin yaşamının bariz bir şekilde hiçe sayıldığını gördüğümüz birçok örnekten sadece biri" denildi.


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Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Antonio Guterres, Saldırı, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya BM: Okula saldırı, en ağır bedeli ödeyenlerin siviller olduğunu bir kez daha hatırlatıyor - Son Dakika


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