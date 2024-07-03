Boeing KC-46A, sadece havadan yakıt ikmaliyle dünyanın çevresini dolaştı - Son Dakika
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Dünya

Boeing KC-46A, sadece havadan yakıt ikmaliyle dünyanın çevresini dolaştı

Boeing KC-46A, sadece havadan yakıt ikmaliyle dünyanın çevresini dolaştı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Boeing tarafından üretilen KC-46A tipi nakliye uçağının 45 saatte iniş yapmadan, sadece havadan yakıt ikmaliyle dünyanın çevresini dolaştığını açıkladı. CENTCOM, 'Görev, dünyanın herhangi bir yerinden hızla konuşlanma kabiliyetini ortaya koymaktadır' mesajını verdi.

03.07.2024 11:07
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Boeing tarafından üretilen KC-46A tipi nakliye uçağının 45 saatte iniş yapmadan, sadece havadan yakıt ikmaliyle dünyanın çevresini dolaştığını açıkladı. CENTCOM, "Görev, dünyanın herhangi bir yerinden hızla konuşlanma kabiliyetini ortaya koymaktadır" mesajını verdi.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "KC-46A Pegasus, INHERENT RESOLVE Operasyonunu destekleyen USAFCENT F-15E Strike Eagles'ın havadan yakıt ikmali görevi de dahil olmak üzere dünyanın çevresini dolaşmak için 45 saatlik bir dayanıklılık görevi olan Project Magellan'ı gerçekleştirdi. Yerde yakıt ikmali yapılmadan başarıyla tamamlanan ilk KC-46 maksimum dayanıklılık operasyonu olan bu görev, Müşterek Kuvvetlerin herhangi bir tehdidi caydırmak ve yenmek için mesafe ne olursa olsun dünyanın herhangi bir yerinden hızla konuşlanma kabiliyetini ortaya koymaktadır" denildi.

Kaynak: DHA

Boeing, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Boeing KC-46A, sadece havadan yakıt ikmaliyle dünyanın çevresini dolaştı - Son Dakika

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