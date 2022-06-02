Böyle boşanma gerekçesi görülmedi! "Her gün yemekte erişte hazırlıyordu" diyerek eşinden boşandı - Son Dakika
Üye Girişi

Böyle boşanma gerekçesi görülmedi! "Her gün yemekte erişte hazırlıyordu" diyerek eşinden boşandı

02.06.2022 17:41
Böyle boşanma gerekçesi görülmedi! "Her gün yemekte erişte hazırlıyordu" diyerek eşinden boşandı

Hindistan'ın Ballari kentinde yaşayan bir adam, eşinin her gün kendisine sabah, öğle ve akşam öğünlerinde hazır erişte yaptığını belirterek boşanma davası açtı. Hakim, çifti anlaşmalı olarak boşadı.

The New Indian Express'e (TNIE) göre, Maggi marka erişte kullanıldığı gerekçesiyle "Maggi davası" olarak nitelendirilen dava, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Ballari kentinde mahkemede görüldü.

BAŞKA BİR YEMEK HAZIRLAMAYI BİLMİYOR

Hakim ML Raghunath, boşanma davasının adam tarafından açıldığını belirterek, karısının kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinde hazır Maggi eriştesi dışında başka bir yemek hazırlamayı bilmediğini belirtti. Hakim, çiftin anlaşmalı boşandığını doğruladı.

BENZER DAVALAR YAŞANDI

Times of India'ya göre, Karnataka'nın Mysuru kentinde benzer vakalar yaşandı. Bir koca, takım elbisenin rengini doğru seçmediği iddiasıyla karısına boşanma davası açtı. Başka bir adam, yemeğe fazla tuz atmakla suçladığı karısından ayrılmak için mahkemeye başvurdu.

YORUMLAR
500
Hindistan'da nehirde banyo yaptığı sırada timsah saldırısına uğrayan çocuk mucizevi bir şekilde kurtuldu Hindistan'da nehirde banyo yaptığı sırada timsah saldırısına uğrayan çocuk mucizevi bir şekilde kurtuldu Hindistan'da Şeker İhracat Yasağı Yürürlüğe Girdi Hindistan'da Şeker İhracat Yasağı Yürürlüğe Girdi
Kaynak: AA

Maggi, Hakim, India, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Böyle boşanma gerekçesi görülmedi! 'Her gün yemekte erişte hazırlıyordu' diyerek eşinden boşandı - Son Dakika


Son Dakika
17:41 Böyle boşanma gerekçesi görülmedi! "Her gün yemekte erişte hazırlıyordu" diyerek eşinden boşandı
17:36 Adana'da yüzünü yıkamak isterken kanala düşen adamın cesedi bulundu
17:26 Restoranda kalp krizi geçiren adamın yardımına kimse koşmadı! Talihsiz adam hayatını kaybetti
17:19 Dilendirilen küçük çocuğun uzman eşliğinde söyledikleri yürek parçaladı
17:18 PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi
17:09 Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, ilk hedefini açıkladı
16:56 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun renk körü olduğu iddiasına TFF'den yanıt geldi
16:24 Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:12 Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 17:57:30. #1.12#
SON DAKİKA: Böyle boşanma gerekçesi görülmedi! "Her gün yemekte erişte hazırlıyordu" diyerek eşinden boşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement