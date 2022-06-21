Böyle soğukkanlılık görülmedi! "Kral Kai" lakaplı adam, kendisine saldıran timsahı tavayla dövdü - Son Dakika
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Böyle soğukkanlılık görülmedi! "Kral Kai" lakaplı adam, kendisine saldıran timsahı tavayla dövdü

21.06.2022 16:46

Avustralya'da yaşayan "Kral Kai" lakaplı Kai Hansen, kendisine saldırmaya çalışan timsahın kafasına tavayla vurarak etkisiz hale getirdi. O anlar kameralara yansırken Hansen'in soğukkanlılığı da dikkat çekti.

Twitter'da kendine yer bulan görüntülerde, Avustralya'da bir kişinin kendisine saldıran timsahı, tava ile etkisiz hale getirdiği görüldü.

TAVAYLA KAFASINA 2 DEFA VURDU

Kameralara yansıyan o anlarda şahsın, timsahı etkisiz hale getirmek için burnuna elindeki tavayla 2 defa vurduğu kayıtlara geçti. "Kral Kai" lakaplı kişinin şaşkına uğratan görüntüleri sosyal medyada günün en çok izlenen videoları arasına girdi.

TİMSAH BESLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, aslen Danimarkalı ancak Avustralya'da yaşayan Kai Hansen isimli kişinin, evinin bahçesinde "Casey" adında bir timsah beslediği ortaya çıktı.

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Avustralya, Twitter, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Böyle soğukkanlılık görülmedi! "Kral Kai" lakaplı adam, kendisine saldıran timsahı tavayla dövdü - Son Dakika
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