Brezilya\'da Bolsonaro\'ya Darbe Suçlaması

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BREZİLYA'da savcılık, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu, 2023 yılında mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine karşı darbe girişiminde bulunmakla suçladı.

Brezilya'da savcılıktan yapılan açıklamada, Bolsonaro da dahil 34 kişi hakkında 'demokratik hukuk devletini şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı suç örgütü kurmak ve darbe' suçlamalarıyla dava açıldığı bildirildi. Açıklamada, "Sanıklar, demokratik hukuk düzenine yönelik yasa dışı bir saldırıyı kabul etmiş, teşvik etmiş ve gerçekleştirmiştir" denildi.