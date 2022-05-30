Brezilya'da şiddetli yağışlar sonrası felaket: Sel ve toprak kaymaları nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Brezilya'da şiddetli yağışlar sonrası felaket: Sel ve toprak kaymaları nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti

30.05.2022 09:17

Brezilya, Pernambuco eyaletinin çeşitli bölgelerinde etkisini gösteren şiddetli yağışın sebep olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle 84 kişi hayatını kaybederken, bölgede arama kurtarma çalışmaları da sürüyor.

Pernambuco Eyalet Valisi Paulo Camara, düzenlediği basın toplantısında, sağanağın tetiklediği sel ve toprak kaymaları nedeniyle, 79'u cuma gününden bu yana olmak üzere 84 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Brezilya'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 84'e çıktı

12 BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Daha önce 56 olarak açıklanan kayıp sayısının tam olarak belirlenemediğini belirten Camara, arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. Camara, özellikle kritik durumdaki 12 bölgede çalışmaların sürdüğüne dikkati çekerek, "Bu ilk saatlerin oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Şimdi etkili bir şekilde harekete geçme zamanı. Bütün belediye başkanları ile bir çalışma planı hazırlamak için görüştüm." dedi.

Brezilya'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 84'e çıktı

14 KENTTE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Camara, şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelerde arama-kurtarma ve altyapı gibi çalışmalar için 100 milyon Brezilya reali (21 milyon dolar) ayrıldığını duyurdu. Brezilya'nın Pernambuco eyaletinde hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 14 kentte acil durum ilan edildi.

Yetkililer, yağışlar nedeniyle yaklaşık 4 bin kişinin tahliye edildiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Brezilya'da şiddetli yağışlar sonrası felaket: Sel ve toprak kaymaları nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya'da şiddetli yağışlar sonrası felaket: Sel ve toprak kaymaları nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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