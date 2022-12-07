Brezilya'da cenaze esnasında tabuttan gelen ses, odadaki görevlileri şaşkına çevirdi! - Son Dakika
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Brezilya'da cenaze esnasında tabuttan gelen ses, odadaki görevlileri şaşkına çevirdi!

07.12.2022 11:36

Brezilya'da bulunan bir hastanede tedavi gören José Ribeiro'nun 29 Kasım'da öldüğü açıklandı. Fakat cenaze işlemleri esnasında tabuta konulduğu anda duyulan nefes sesleri, görevlilerin yüreğini ağza getirdi. Tekrar hastaneye kaldırılan Ribeiro bu sefer de hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdi.

José Ribeiro adlı adam, Şubat ayında ilerlemiş dil kanseri nedeniyle Goiás'taki bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi sürecinin ardından Ribeiro'nun 29 Kasım'da öldüğü açıklandı.

Cenaze sırasında tabuttan gelen ses, odadaki görevlilerin yüreğini ağzına getirdi

NEFES SESLERİ DUYULDU

62 yaşındaki adam ceset torbasına konularak 5 saat boyunca morgda tutuldu. Morgdan tabuta konulacağı sırada ise gözlerinin oynadığı ve nefes aldığının duyulması üzerine adamın canlı olduğu anlaşıldı. Tedavi altına alınan adam hayata sadece 2 gün tutunabildi. 2 gün sonra hipotermi nedeniyle öldüğü açıklanan adamın ailesi büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Cenaze sırasında tabuttan gelen ses, odadaki görevlilerin yüreğini ağzına getirdi

ÖLÜM BELGESİNİ İMZALAYAN DOKTOR GÖREVDEN ALINDI

Ribeiro'nun ölüm belgesini imzalayan doktor o zamandan beri görevden alındı ve şu anda cinayet iddiasıyla soruşturuluyor.

Cenaze sırasında tabuttan gelen ses, odadaki görevlilerin yüreğini ağzına getirdi
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SON DAKİKA: Brezilya'da cenaze esnasında tabuttan gelen ses, odadaki görevlileri şaşkına çevirdi! - Son Dakika
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