Brezilya'da cenaze esnasında tabuttan gelen ses, odadaki görevlileri şaşkına çevirdi!

José Ribeiro adlı adam, Şubat ayında ilerlemiş dil kanseri nedeniyle Goiás'taki bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi sürecinin ardından Ribeiro'nun 29 Kasım'da öldüğü açıklandı.
62 yaşındaki adam ceset torbasına konularak 5 saat boyunca morgda tutuldu. Morgdan tabuta konulacağı sırada ise gözlerinin oynadığı ve nefes aldığının duyulması üzerine adamın canlı olduğu anlaşıldı. Tedavi altına alınan adam hayata sadece 2 gün tutunabildi. 2 gün sonra hipotermi nedeniyle öldüğü açıklanan adamın ailesi büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Ribeiro'nun ölüm belgesini imzalayan doktor o zamandan beri görevden alındı ve şu anda cinayet iddiasıyla soruşturuluyor.
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