Britney Spears kısa süre önce duyurduğu hamileliğinin "düşükle sonlandığını" açıkladı - Son Dakika

Babasının vasiliğinden kurtulan ve Nisan ayında üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıklayan Britney Spears, Instagram hesabından yaptığı açıklamada erkek arkadaşı Sam Asghari ile "mucize bebeklerini" kaybettiklerini duyurdu.

2008'de akıl sağlığı konusundaki kaygılar nedeniyle Britney Spears'ın yaşamını yasal vasileri kontol etmeye başlamış; babası Jamie Spears, 13 yıl boyunca şarkıcının hayatını ve "üreme sağlığı da dahil olmak üzere" her türlü kararını kontrol etmişti.

Britney Spears, vasiliğin istismara dönüştüğü gerekçesiyle babasının elinden vasiliği almak için yasal mücadeleye başlamıştı. Mahkemede Kasım ayında Spears'ın servetinin ve hayatının kontrolüne yol açan yasal vasiliğe son verilmesi kararı alınmıştı.

Spears'ın hamileliğini duyurması, mahkeme kararının ardından gelmişti.

Eski eşinden iki erkek çocuğu olan 40 yaşındaki şarkıcı, kişisel spor hocası Sam Asghari ile bir aile kurmak istediğini söylüyordu.

Hafta sonu yaptığı duyuruda Spears, hamilelik sırasında bebeği kaybetmenin "her ebeveyn için yıkıcı olduğunu" söyledi:

"Belki de hamileliği duyurmak için daha fazla ilerlemesini beklemeliydik ama iyi haberleri paylaşmak için fazlasıyla heyecanlanmıştık. Birbirimize olan aşkımız bizim gücümüzdür. Güzel ailemizi genişletme çabamıza devam edeceğiz."

Geçen yıl mahkeme sürecinde ifade veren Spears, babasıyla olan anlaşmanın evlenmesini ve hamile kalmasını da engellediğini söylemişti.

Spears, geçmişteki hamilelikleri sırasında ağır depresyon geçirdiğini açıklamıştı.