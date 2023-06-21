Brooklyn'deki Yangında Çıplak Adam Kurtarıldı - Son Dakika
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Brooklyn'deki Yangında Çıplak Adam Kurtarıldı

Brooklyn'deki Yangında Çıplak Adam Kurtarıldı

21.06.2023 13:48

Amerika Birleşik Devletleri Brooklyn'deki bir yangında, çıplak bir adam daireden yangın merdivenine koşarak kurtulmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan adam, hayatı tehdit etmeyen ciddi yaralarla hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Brooklyn'de bir adam dairesine saran alevlerden kurtulmak için çıplak bir şekilde daireden yangın merdivenine koştu. Adamı itfaiye ekipleri kurtardı.

Evinde çıkan yangında çıplak bir şekilde kurtulmaya çalışan adam itfaiye tarafından kurtarıldı

Yangın, South Slope'deki dört katlı bir binanın en üst katındaki dairedeki mutfakta saat 6:30'dan hemen önce başladı. FDNY Yardımcı Başkanı John Sarrocco, alevlerin 20'li yaşlarındaki bir adamı pencerelerinde demir parmaklık olduğunu söylediği dairede hapsettiğini belirtti.

Dramatik kurtarmanın video kaydını çeken bir tanık, "Adam sürekli 'Yardım, yardım!' diye bağırıyordu. Çıkış yapamıyordu" dedi. Sarrocco, "Adamın binadan çıkış yolu yoktu. Yangın, onun sokağa çıkışını engellemişti." dedi.

Evinde çıkan yangında çıplak bir şekilde kurtulmaya çalışan adam itfaiye tarafından kurtarıldı

Adam çıplak bir şekilde bitişik bir daireye geçti ve itfaiyeciler pencereye ulaşmak için oraya tırmandı. Çıplak adam, itfaiyecinin etrafına sarıldı ve sadece bir ipin onları tuttuğu bir durumda, binadan yavaşça aşağı indi.

Adam, hayatı tehdit etmeyen ciddi yaralarla NewYork-Presbyterian Brooklyn Methodist Hastanesi'ne kaldırıldı. Onu kurtaran itfaiyeci, Patrick Gale, "Sadece işimi yapıyordum. Ona biraz daha dayanmasını ve onu kurtaracağımı söylüyordum." dedi.

Kurtarmanın ardından, videoyu çeken kişi, "Bu adamlar inanılmaz, gerçekten burada kahramanlar var." dedi. Yangın, sabah saat 7:30'dan hemen önce kontrol altına alındı ve FDNY'nin nedenini araştırdığı belirtildi.

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