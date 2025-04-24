BSW, Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'da sol partiden ayrılarak kurulan Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) Partisi, federal seçim sonuçlarına itiraz etti.

BSW, 2021 seçimlerinde Federal Meclis'e giriş barajını yalnızca 9.529 oyla kaçırdığını belirterek, sonuçların yeniden değerlendirilmesini talep ediyor. Parti yetkilileri, bu farkın toplam oyların sadece 0,19 promiline denk geldiğini vurguluyor.

Hatalı sayım iddiası

Parti, bazı oyların yanlış sayıldığını ve BSW'ye verilen oyların, özellikle Bündnis Deutschland gibi küçük partilere yazıldığını iddia ediyor. Berlin, Saksonya ve Aşağı Saksonya'daki yaklaşık 50 seçim bölgesinde yapılan yeniden sayımlar sonucunda BSW'ye fazladan 15 oy tespit edildiği bildirildi. Parti temsilcileri, bu bulgunun ülke geneline uyarlanması durumunda eksik oy sayısının telafi edilebileceğini savunuyor.

"Her 10 sandıkta 1 oy yeterli"

Basın açıklaması yapan Eş Genel Başkanı Amira Mohamed Ali, "Eğer her 10 seçim bölgesinde BSW'ye fazladan sadece 1 oy bulunsa, bu bile partimizin Federal Meclis'e girmesi için yeterli olur" ifadelerini kullandı.