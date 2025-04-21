Bukele\'den Venezuela ile Takas Teklifi

EL Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD'nin ülkeye sınır dışı ettiği Venezuelalılar ile Venezuela'da olduğunu söylediği siyasi tutukluların takas edilmesi teklifinde bulundu.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Venezuela'ya ABD'den sınır dışı edilen Venezuelalılar konusunda teklif yaptı. Bukele, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, El Salvador'a ABD'den sınır dışı edilen 252 Venezuelalı ile Venezuela'da tutulan 'siyasi tutukluları' takas etmeyi teklif etti. El Salvador lideri, söz konusu tutukluların takas sonrası yeniden hapishaneye gönderilip gönderilmeyeceği konusunda bilgi vermedi.