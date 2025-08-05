Bulgaristan\'da Orman Yangını

BULGARİSTAN'ın Harmanlı bölgesinde orman yangını çıktığı bildirildi.
Bulgaristan'ın Harmanlı bölgesindeki Dositeevo ile Kolarovo köyleri arasında bulunan Sakar Dağı'nın Radinçevo kısmında yangın çıktı. Yangına, 60'tan fazla itfaiye personelinin 13 araçla müdahale ettiği belirtildi. Yetkililer, yön değiştiren sıcak rüzgarın itfaiyecilerin çalışmalarını zorlaştırdığını açıkladı.
İlk belirlemelere göre, yangının bir balıkçının bölgeye söndürülmemiş sigara atmasından kaynaklandığı değerlendiriyor.
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