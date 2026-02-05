Büyük rezalet! Öz kızının arkadaşlarını Epstein'e pazarlamış - Son Dakika
Büyük rezalet! Öz kızının arkadaşlarını Epstein'e pazarlamış

Büyük rezalet! Öz kızının arkadaşlarını Epstein\'e pazarlamış
05.02.2026 07:15
Sapık milyarder Epstein'in rezillikleri ortalığa saçılırken eski model Eva Andersson-Dubin'in 15 yaşındaki öz kızını ve arkadaşlarını sapkın milyardere nasıl pazarlamaya çalıştığı belgelendi. Nefret uyandıran yazışmalar ortaya çıktı.

Kamuoyuyla paylaşılan binlerce sayfalık Jeffrey Epstein belgeleri, milyarderin sosyal çevresiyle ilgili yeni ve rahatsız edici ayrıntıları ortaya koydu. Belgeler arasında, Epstein'ın 1980'li yıllarda ilişki yaşadığı İsveçli eski model Eva Andersson-Dubin ile 2010 yılında gerçekleştirdiği e-posta yazışmaları da yer aldı.

KIZININ ARKADAŞLARINI PAZARLAMAYA ÇALIŞMIŞ

1994 yılından bu yana hedge fon milyarderi Glenn Dubin ile evli olan Eva Andersson-Dubin'in, Epstein'la temasını onun 2008 yılında cinsel suçlardan mahkûm edilmesinden sonra da sürdürdüğü görüldü. Dosyalara yansıyan yazışmalarda Andersson-Dubin'in, Epstein'ı reşit olmayan çocukların bulunduğu eve davet ettiği ve 15 yaşındaki kızının arkadaş çevresini işaret eden ifadeler kullandığı belirlendi.

Büyük rezalet! Öz kızının arkadaşlarını Epstein'e pazarlamış

"CELINA'NIN 5 ARKADAŞI GELECEK"

13–14 Ağustos 2010 tarihli e-posta trafiğinde taraflar arasında gündelik mesajlaşmalar yer alırken, Eva Andersson-Dubin'in Epstein'a hitaben "Gelecek hafta gelip ziyarete uğrayın. Celina'nın 5 arkadaşı gelecek" ifadelerini kullandığı görüldü. Belgelerde geçen bu mesaj, Epstein'ın çocuk istismarı suçlarından hüküm giymiş bir isim olarak bilindiği dönemde yazılmış olması nedeniyle dikkat çekti.

Büyük rezalet! Öz kızının arkadaşlarını Epstein'e pazarlamış

DOSYA MİDE BULANDIRIYOR

Jeffrey Epstein, 2008 yılında Florida'da reşit olmayan bir kızı fuhşa teşvik etmek suçundan mahkûm edilmiş, cinsel suçlu olarak kayıtlara geçmişti. Buna rağmen 2010 yılına ait yazışmalar, Epstein'ın bazı sosyal ilişkilerinin bu mahkûmiyetten sonra da devam ettiğini ortaya koydu.

İLK ŞİKAYET 2005 YILINDA

Epstein hakkındaki ilk ciddi suçlamalar 2005 yılında Palm Beach'te yapılan bir şikâyetle gündeme gelmiş, ardından FBI'ın da dahil olduğu soruşturmalarda mağdurların bir kısmının 18 yaşından küçük olduğu tespit edilmişti. Yıllar içinde ortaya çıkan belgeler, Epstein'ın çevresindeki isimlerle kurduğu ilişkilerin kapsamını ve bu ilişkilerin kamuoyunda yarattığı rahatsızlığı yeniden tartışmaya açtı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

