Bybit'te 1,5 Milyar Dolarlık Kripto Soygunu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Bybit'te 1,5 Milyar Dolarlık Kripto Soygunu

Bybit\'te 1,5 Milyar Dolarlık Kripto Soygunu

Kuzey Koreli Lazarus Grubu, Bybit'ten 1,5 milyar dolarlık kripto çaldı; 300 milyon dolar aklandı.

10.03.2025 07:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dubai merkezli kripto para borsası Bybit'e yönelik iki hafta önce gerçekleşen 1,5 milyar dolarlık kripto hırsızlığında, Kuzey Kore devletiyle çalışan bilgisayar korsanlarının 300 milyon dolar elde etmeyi başardığı öğrenildi.

Bybit'teki hırsızlığın arkasında Lazarus Grubu olarak bilinen hacker grubunun olduğu bildirildi.

Hırsızlığın gerçekleşmesinin ardından korsanların söz konusu dijital varlıkları kullanılabilir nakit paraya çevirmesini engellemek üzere adeta bir 'dijital kovalamaca' yaşandı.

Uzmanlar söz konusu grubun günün 24 saati çalışarak söz konusu parayı Kuzey Kore'nin askeri kaynaklarına yönlendirmeyi hedeflediğini öne sürdü.

Kripto inceleme şirketi Elliptic'in kurucusu Dr. Tom Robinson, "Paranın izini kaybettirmeye çalışan korsanlar için her dakika önemlidir. Yaptıkları işte son derece uzmanlar" dedi.

Dr. Robinson, kripto suçlarındaki diğer aktörlerden farklı olarak Kuzey Koreli korsanların kripto para aklama sürecinde üst düzeyde başarılı olduğunu vurguladı:

"Bir oda dolusu insanın otomatize edilmiş araçlarla ve ciddi bir deneyimle bunu yaptığını hayal ediyorum. Faaliyetlerinden anlıyoruz ki günde yalnızca birkaç saat ara veriyorlar ve kripto parayı nakde çevirmek için vardiyalı olarak çalışıyorlar."

Elliptic'in araştırmasına göre ByBit soygununda çalınan paranın yüzde 20'si çoktan "aklandı", yani bu paranın geri getirilmesi mümkün görünmüyor.

21 Şubat'ta ByBit'teki cüzdanlardan birinden 401 bin Ethereum'un çalındığı tespit edilmişti. Saldırı sonrası Ethereum yüzde 4 geriledi.

ByBit CEO'su Ben Zhou, kullanıcılara fonların güvende olduğunu garanti etti. Kurtarılamayan fonların şirketin hazinesinden veya ortaklardan alınacak kredi aracılığıyla karşılanacağının sözünü verdi.

ByBit'in Lazarus Bounty adlı bir uygulamayla, tüm kullanıcıları çalınan paranın izini sürmeye ve mümkün olduğu durumda fonların durdurulmasını sağlamaya çağırmıştı.

Tüm kaynak transferinin kamuya açık bir blok zincirinde görüntülenmesi sayesinde Lazarus Grubu'nun çalıntı dijital kaynaklarını takip etmek büyük oranda mümkündü.

Şimdiye kadar 20 kişi, 40 milyon dolarlık çalıntı paranın izini tespit ederek transferlerin bloke edilmesini sağladı ve 4 milyon dolardan fazla ödülü paylaştı.

Ancak uzmanlar Kuzey Koreli hackerların uzmanlığını hesaba katarak paranın büyük kısmının kurtarılmasının mümkün olmayabileceğini söylüyor.

Siber güvenlik şirketi Check Point'ten Dr. Dorit Dor, "Kuzey Kore oldukça kapalı bir sisteme sahip. Siber suçlarla ilgili olumsuz izlenimi asla umursamıyorlar" diyor.

Bir diğer sorun ise tüm kripto para şirketlerinin, diğer şirketlere yardımcı olmaya açık olmaması. ByBit, bir diğer kripto para borsası eXch'yi, suçluların para aklamasını engellememekle itham ediyor.

Şimdiye kadar 90 milyon dolarlık dijital varlık, bu borsayı kullanarak nakde çevrildi.

eXch borsası ise bu suçlamaya itiraz ederek, ilk başta bu transferlerin engellenmediğini çünkü ByBit ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle bu dijital varlıkların korsanlara ait olduğundan emin olamadıklarını kaydetti.

Kuzey Kore şimdiye kadar Lazarus Grubu'nun arkasında olduğunu kabul etmedi. Ancak grubu mali kazanç amacıyla kullanan tek ülkenin Kuzey Kore olduğu sanılıyor.

Lazarus Grubu şimdiye kadar bankaları da hedef aldı ancak son beş yıldır büyük oranda kripto para şirketlerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Kripto Para, Kuzey Kore, Teknoloji, Finans, Dünya, Dubai, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bybit'te 1,5 Milyar Dolarlık Kripto Soygunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Suriye’de ölü sayısı katlanarak artıyor Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş
Ünlü deterjan markası testi geçemedi 2,2 milyonluk rekor ceza Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza
Trump’tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD’nin bir parçası olun Trump'tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD'nin bir parçası olun
Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye tarihi uyarı Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tarihi uyarı
Tarih netleşti Aile hekimleri, Türkiye genelinde iş bırakıyor Tarih netleşti! Aile hekimleri, Türkiye genelinde iş bırakıyor
Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı
El freni çekilmeyen otomobil takla attı El freni çekilmeyen otomobil takla attı
Öcalan, İmralı görüşmeleri devam ederken ameliyat masasına yatmış Öcalan, İmralı görüşmeleri devam ederken ameliyat masasına yatmış
Eski sevgilisi kapıyı kırıp boğazını sıkarak darbetti, dehşeti saniye saniye kaydetti Eski sevgilisi kapıyı kırıp boğazını sıkarak darbetti, dehşeti saniye saniye kaydetti
Göstericiler Tesla’yı bastı, New York’ta silah sesleri peş peşe duyuldu Göstericiler Tesla'yı bastı, New York'ta silah sesleri peş peşe duyuldu
ABD’de 5 dolar, Türkiye’de 1300 lira ABD'de 5 dolar, Türkiye'de 1300 lira
Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi
Usta oyuncu Macit Koper’in acı günü Usta oyuncu Macit Koper'in acı günü
Fenomen Efecan Kültür’ün son paylaşımı yürekleri yaktı Fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı yürekleri yaktı

07:37 Suriye’de ölü sayısı katlanarak artıyor Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş
07:10 Ünlü deterjan markası testi geçemedi 2,2 milyonluk rekor ceza Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza
07:09 Trump’tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD’nin bir parçası olun Trump'tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD'nin bir parçası olun
04:31 Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye tarihi uyarı Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tarihi uyarı
13:38 Tarih netleşti Aile hekimleri, Türkiye genelinde iş bırakıyor Tarih netleşti! Aile hekimleri, Türkiye genelinde iş bırakıyor
10:50 Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı
10:40 El freni çekilmeyen otomobil takla attı El freni çekilmeyen otomobil takla attı
10:23 Öcalan, İmralı görüşmeleri devam ederken ameliyat masasına yatmış Öcalan, İmralı görüşmeleri devam ederken ameliyat masasına yatmış
10:02 Eski sevgilisi kapıyı kırıp boğazını sıkarak darbetti, dehşeti saniye saniye kaydetti Eski sevgilisi kapıyı kırıp boğazını sıkarak darbetti, dehşeti saniye saniye kaydetti
10:00 Göstericiler Tesla’yı bastı, New York’ta silah sesleri peş peşe duyuldu Göstericiler Tesla'yı bastı, New York'ta silah sesleri peş peşe duyuldu
09:53 ABD’de 5 dolar, Türkiye’de 1300 lira ABD'de 5 dolar, Türkiye'de 1300 lira
09:37 Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi
09:29 Usta oyuncu Macit Koper’in acı günü Usta oyuncu Macit Koper'in acı günü
09:22 Fenomen Efecan Kültür’ün son paylaşımı yürekleri yaktı Fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı yürekleri yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 08:06:30. #7.11#
SON DAKİKA: Bybit'te 1,5 Milyar Dolarlık Kripto Soygunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.