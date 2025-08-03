ABD'nin California eyaletindeki orman yangınında 12 bin hektardan fazla alanın yandığı bildirildi.
ABD'nin California eyaletindeki Los Padres Ulusal Ormanı'nda devam eden yangınlarda, 12 bin hektarı aşkın alan yandı. Yetkililer, çevrede yaşayan yaklaşık 70 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.
Yangının yalnızca yüzde 5'inin kontrol altına alındığını belirten yetkililer, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.
Son Dakika › Dünya › California'da Orman Yangını: 12 Bin Hektar Yandı - Son Dakika
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