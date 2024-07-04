Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Litvanya\'da Bakan Silinskas ile görüştü

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Vilnius ziyaretinde Litvanya Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Vytautas Silinskas ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Litvanya Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Sayın Vytautas Silinskas ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmemizde; Türkiye-Litvanya ilişkilerine katkı sunmak ve Bakanlıklarımız arasındaki ikili diyaloğumuzu güçlendirmek adına kararlılığımızı vurguladık. Kıymetli mevkidaşıma nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum" dedi.