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Çete hesaplaşması sebebiyle öldükleri tahmin edilen 65 cansız beden bulundu - Son Dakika

Çete hesaplaşması sebebiyle öldükleri tahmin edilen 65 cansız beden bulundu

18.11.2021 07:49
Çete hesaplaşması sebebiyle öldükleri tahmin edilen 65 cansız beden bulundu

Meksika'nın Veracruz eyaletine bağlı Alvarado kentindeki gizli bir mezarda yapılan aramada 65 cansız beden tespit edildi. Bölgede aramalara devam edileceği ve cansız bedenlerin ölüm sebeplerinin belirlemek için çalışma başlatılacağı ifade edildi. Kurbanların 2011-2012 yılları arasında çeteler arasındaki hesaplaşma sonucunda öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Meksika'da gizli bir mezarda bulunan 65 cansız bedenin üzerinden kişisel eşyalar, banka kartları, kimlik bilgileri çıkarken kurbanların 2011-2012 yılları arasında çeteler arasındaki hesaplaşma sonucunda öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Meksika'da gizli bir mezarda 65 cansız beden bulundu! Çete hesaplaşmasında öldükleri tahmin ediliyor

94 BİNDEN FAZLA KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

İçişleri Bakanlığı Ulusal Arama Komisyonu verilerine göre, Veracruz, Sinaloa, Colima, Guerrero ve Sonora eyaletleri ülkede en çok gizli mezarın ortaya çıkarıldığı yerler olarak geçiyor. Meksika'da kayıpları arama komisyonu raporlarına göre, ülkede kayıp ihbarı verilen 94 bin 500 kişiden haber alınamıyor.

Çete hesaplaşması sebebiyle öldükleri tahmin edilen 65 cansız beden bulundu

Sonora, Banka, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Çete hesaplaşması sebebiyle öldükleri tahmin edilen 65 cansız beden bulundu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Çete hesaplaşması sebebiyle öldükleri tahmin edilen 65 cansız beden bulundu - Son Dakika
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