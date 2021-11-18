Çete hesaplaşması sebebiyle öldükleri tahmin edilen 65 cansız beden bulundu

Meksika'da gizli bir mezarda bulunan 65 cansız bedenin üzerinden kişisel eşyalar, banka kartları, kimlik bilgileri çıkarken kurbanların 2011-2012 yılları arasında çeteler arasındaki hesaplaşma sonucunda öldürüldüğü tahmin ediliyor.

94 BİNDEN FAZLA KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

İçişleri Bakanlığı Ulusal Arama Komisyonu verilerine göre, Veracruz, Sinaloa, Colima, Guerrero ve Sonora eyaletleri ülkede en çok gizli mezarın ortaya çıkarıldığı yerler olarak geçiyor. Meksika'da kayıpları arama komisyonu raporlarına göre, ülkede kayıp ihbarı verilen 94 bin 500 kişiden haber alınamıyor.