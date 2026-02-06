Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak

Haberin Videosunu İzleyin
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
06.02.2026 14:19  Güncelleme: 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Haber Videosu

Sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı ve ortağı olarak bilinen Ghislaine Maxwell'in cezaevi hücresine ait 10 saatlik kamera görüntüleri paylaşıldı. Birkaç gün sonra ABD Kongresi'nde ifade vermesi beklenen Maxwell'in açıklamaları dünyayı derinden sarsabilir. Çünkü Maxwell, Epstein dosyasında hayatta kalan ve tam olarak ne yaşandığını bilen kilit isimlerden biri.

Pedofili sapık Jeffrey Epstein'ın ortağı olarak bilinen ve 2021'de reşit olmayan çocuklara yönelik cinsel istismar ağını yönettikleri suçlamasıyla 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Ghislaine Maxwell'in cezaevindeki günlük yaşamına ait görüntüler kamuoyunun erişimine açıldı.

10 SAATLİK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Yeni yayımlanan yaklaşık 10 saatlik kamera kayıtları, Maxwell'in Brooklyn Metropolitan Tutukevi'ndeki hücresinde sıradan aktivitelerini ve mahkum yaşamını gösteriyor; görüntüler arasında Maxwell'in temel günlük rutinine dair kareler bulunuyor. Bu görüntüler, ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası (Epstein Files Transparency Act) kapsamında milyonlarca belge, fotoğraf ve video dahil olmak üzere skandala ilişkin arşivin büyük bir bölümünü açmasının ardından geldi. Yasa, Epstein ve Maxwell'e ilişkin tüm belgelerin kamuya açıklanmasını zorunlu kılıyor; ancak bu açıklamalar bazı kayıtların eksik ya da sansürlü olması nedeniyle eleştiri konusu oldu.

Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak

ABD KONGRESİ'NDE İFADE VERECEK

Maxwell şu anda Teksas'ta hapis cezasını çekiyor ve yaklaşan haftalarda ABD Kongresi'ne ifade vermesi bekleniyor. Temsilciler Meclisi Denetim ve Hükümet Reformu Komitesi'ne yapılacak bu ifade, Maxwell'in Epstein ağıyla bağlantılarına, skandala dair bilinmeyen detaylara ve dosyaların ele alınış biçimine ışık tutması açısından büyük önem taşıyor. Ancak yetkililer, Maxwell'in hukuki dokunulmazlık sağlanmadığı sürece susma hakkını kullanmasının muhtemel olduğunu belirtiyor.

Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak

Bu yeni görüntüler ve dosya yayınları, Epstein dosyasının tamamının açıklanıp açıklanmadığı ve arşivde halka kapalı bırakılan materyallerin kapsamı konusunda tartışmaları körüklüyor. Bir sivil hak savunucusu örgüt, Adalet Bakanlığı'nın halen üst düzey yetkililerle ilgili kritik iletişimleri paylaşmadığını iddia ederek yasal bir denetim çağrısında bulundu.

Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak

ANLATACAKLARI DÜNYAYI SARSABİLİR

Dış basında yorumlar, bu gelişmelerin skandalın hala merkezinde yer alan isimlerin rollerini yeniden değerlendirmeye ve Maxwell'in ifadesiyle birlikte konuya yeni bir boyut kazandırabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca yayımlanan dosyaların büyük çoğunluğunun ağır sansürlenmiş olması, kamuoyunda tam şeffaflık sağlanıp sağlanmadığı konusunda şüpheleri artırıyor.

Jeffrey Epstein, Cezaevi, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Tüyler ürperten belgeler Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar
ABD’den Nike’a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası ABD'den Nike'a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası
Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi
Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking’in ismi de çıktı Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
VAR devreye girdi ve penaltı Kocaelispor-Beşiktaş maçında ilk gol geldi VAR devreye girdi ve penaltı! Kocaelispor-Beşiktaş maçında ilk gol geldi
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu
Düşük yaptığı bebeğini evdeki saksıda bitkiye dönüştürmüş Düşük yaptığı bebeğini evdeki saksıda bitkiye dönüştürmüş
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı

14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:37
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi
Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 31 kişi öldü, 169 kişi yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 kişi öldü, 169 kişi yaralı
13:09
“Nişanlım depremde öldü“ deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
"Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:47
İran’da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı Açık açık itiraf etti
İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 15:02:55. #7.11#
SON DAKİKA: Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.