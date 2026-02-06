Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak

Pedofili sapık Jeffrey Epstein'ın ortağı olarak bilinen ve 2021'de reşit olmayan çocuklara yönelik cinsel istismar ağını yönettikleri suçlamasıyla 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Ghislaine Maxwell'in cezaevindeki günlük yaşamına ait görüntüler kamuoyunun erişimine açıldı.

10 SAATLİK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Yeni yayımlanan yaklaşık 10 saatlik kamera kayıtları, Maxwell'in Brooklyn Metropolitan Tutukevi'ndeki hücresinde sıradan aktivitelerini ve mahkum yaşamını gösteriyor; görüntüler arasında Maxwell'in temel günlük rutinine dair kareler bulunuyor. Bu görüntüler, ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası (Epstein Files Transparency Act) kapsamında milyonlarca belge, fotoğraf ve video dahil olmak üzere skandala ilişkin arşivin büyük bir bölümünü açmasının ardından geldi. Yasa, Epstein ve Maxwell'e ilişkin tüm belgelerin kamuya açıklanmasını zorunlu kılıyor; ancak bu açıklamalar bazı kayıtların eksik ya da sansürlü olması nedeniyle eleştiri konusu oldu.

ABD KONGRESİ'NDE İFADE VERECEK

Maxwell şu anda Teksas'ta hapis cezasını çekiyor ve yaklaşan haftalarda ABD Kongresi'ne ifade vermesi bekleniyor. Temsilciler Meclisi Denetim ve Hükümet Reformu Komitesi'ne yapılacak bu ifade, Maxwell'in Epstein ağıyla bağlantılarına, skandala dair bilinmeyen detaylara ve dosyaların ele alınış biçimine ışık tutması açısından büyük önem taşıyor. Ancak yetkililer, Maxwell'in hukuki dokunulmazlık sağlanmadığı sürece susma hakkını kullanmasının muhtemel olduğunu belirtiyor.

Bu yeni görüntüler ve dosya yayınları, Epstein dosyasının tamamının açıklanıp açıklanmadığı ve arşivde halka kapalı bırakılan materyallerin kapsamı konusunda tartışmaları körüklüyor. Bir sivil hak savunucusu örgüt, Adalet Bakanlığı'nın halen üst düzey yetkililerle ilgili kritik iletişimleri paylaşmadığını iddia ederek yasal bir denetim çağrısında bulundu.

ANLATACAKLARI DÜNYAYI SARSABİLİR

Dış basında yorumlar, bu gelişmelerin skandalın hala merkezinde yer alan isimlerin rollerini yeniden değerlendirmeye ve Maxwell'in ifadesiyle birlikte konuya yeni bir boyut kazandırabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca yayımlanan dosyaların büyük çoğunluğunun ağır sansürlenmiş olması, kamuoyunda tam şeffaflık sağlanıp sağlanmadığı konusunda şüpheleri artırıyor.