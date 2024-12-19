Christopher Nolan ve Emma Thomas'a Şövalyelik Ünvanı - Son Dakika
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Christopher Nolan ve Emma Thomas'a Şövalyelik Ünvanı

Christopher Nolan ve Emma Thomas\'a Şövalyelik Ünvanı

Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan ve yapımcı eşi Emma Thomas, Buckingham Sarayı'nda düzenlenen bir törende şövalyelik unvanı aldı. Nolan, Oppenheimer filmi ile ilk Oscar’ını kazanarak dikkat çekti.

19.12.2024 12:13  Güncelleme: 12:14
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OSCAR ödüllü yönetmen Christopher Nolan'a ve filmlerinde birlikte çalıştığı yapımcı eşi Emma Thomas'a şövalyelik ünvanı verildi.

Hollywood dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri'nde Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Oppenheimer 7 ödül kazanarak zirveye yerleşti. Nolan, kariyeri boyunca süper kahraman filminden bilim kurguya pek çok farklı türde filme imza attı. İngiliz yönetmen ilk Oscar'ını Oppenheimer filmi ile kazandı.

Buckingham Sarayı'nda gerçekleşen törende ünlü çifte ünvanlarını kanser tedavisi gören Kral Charles verdi. Nolan bundan sonra 'Sir Christopher Nolan' olarak anılacak. Emma Thomas'a da sinema sektörüne katkıları nedeniyle 'dame' ünvanı verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Christopher Nolan ve Emma Thomas'a Şövalyelik Ünvanı - Son Dakika

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