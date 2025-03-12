Cidde'de 30 Günlük Ateşkes Üzerine Görüşmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Cidde'de 30 Günlük Ateşkes Üzerine Görüşmeler

Cidde\'de 30 Günlük Ateşkes Üzerine Görüşmeler

Ukrayna, ABD ile Cidde'de 30 günlük ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı.

12.03.2025 05:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna ile ABD heyetleri arasında Cidde'de yapılan görüşmeyle, Kiev hemen devreye girecek şekilde 30 günlük bir ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı. Ancak görüşmeden çıkan sonuçlar, henüz "yolun başında" olunduğunu gösteriyor.

BBC Diplomasi muhabiri Paul Adams, Cidde'deki görüşmelerden öne çıkan detayları analiz etti:

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun deyişiyle "Topun artık Rusya'da olması" önemli bir an.

ABD ve Ukrayna'nın ortak açıklamasında belki de en önemli nokta, "ABD'nin, barışın gelmesi için Rusya'nın tavrının kilit rolde olacağı konusunda Moskova'yla iletişime geçeceği" ifadesi.

Geçtiğimiz haftalarda Donald Trump'ın Ukrayna'dan ne beklediğini ve Beyaz Saray'ın ne kadar "dobra" davranabileceğini yeterince gördük. Şimdi görünen o ki sıra Rusya'nın niyetinin kamuoyu karşısında test edilmesine geldi.

Donald Trump'ın Vladimir Putin ile münasabeti şimdiye kadar belirsizliklerle dolu oldu. Zelenskiy'ye uygulanan baskıyı dengeleme doğrultusunda net bir sinyal verilmiş değil. Salı günkü ABD-Ukrayna açıklaması da Trump'ın Zelenskiy'e yönelik tavrının aniden değiştiğini göstermiyor. Yıllara dayalı, karşılıklı bir güvensizlik var.

Öte yandan Beyaz Saray'daki sert karşılaşmanın yarattığı yakışıksız ortamın, gerçek barış sürecinin başlamasıyla dağılmakta olduğu söylenebilir. ABD'nin Ukrayna'yla istihbarat paylaşımı ve güvenlik desteğinin birkaç günlük duraklama sonrası yeniden başlaması, Rusya üzerindeki baskıyı artırabilir.

Henüz yolun başındayız, anlaşmanın detaylarının büyük kısmı müzakerelerle netleşecek. Açıklama Ukrayna'nın uzun erimli güvenlik beklentileriyle ilgili ve savaşa son vermek üzere genel vurgulara sahip. Ancak son paragraftaki ifadeler, Washington'ın Ukrayna'daki minerallerle ilgili görüşünü yansıtıyor. Buna göre güvenliği sağlamanın yolu, Kiev'in beklediği askeri güvencelerden ziyade, tartışmalı değerli maden ve mineral anlaşmasından geçiyor.

Tamamen ticari bir düzenleme olan mineral anlaşmasının Rusya'nın düşmanca hamlelerini önlemekte nasıl iş göreceği konusu, aydınlatılmayı bekliyor.

Açıklama ayrıca Ukrayna heyetinin, "Avrupalı ortakların da barış sürecine dahil edilmesi" vurgusunu içeriyor, ancak Washington'ın bu konudaki görüşüne yer verilmemiş.

Suudi Arabistan'daki bu toplantı, sallantılı geçen son günlerin ardından bir "sıfırlama" işlevi görebilir. Ancak ABD ve Ukrayna'nın bundan sonrası için tamamen aynı noktada olduğu anlamına gelmiyor.

Eğer Zelenskiy bundan sonrası için şüphe duyarsa, geleneksel diplomatik kalıpları çok da umursamayan gelgitli bir Amerikan başkanıyla yüzleşeceğini artık biliyor. Topu Rusya'nın sahasında tutmak için elinden geleni yapacak, ancak topun yine kendi sahasına gelebileceğinin de farkında olacak.

Cidde'deki görüşme sonrası neler yaşandı?

Ukrayna, ABD ile yapılan görüşmelerde, hemen devreye girecek şekilde 30 günlük bir ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı. ABD heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Marco Rubio bu gelişme sonrası "topun Rusya'da olduğunu" söyledi.

Donald Trump, bu gelişme sonrası Zelenskiy'i tekrar Beyaz Saray'a davet etmeye açık olduğunu söyledi.

Trump sözlerinin devamında "Umarım Başkan Putin de (ateşkesi) kabul edecek" dedi.

Taraflar Suudi Arabistan'ın başkenti Cidde'de süren sekiz saatlik bir görüşme maratonu sonrası bu noktaya ulaştı.

Buna göre Ukrayna, Rusya'nın da kabulü halinde, ABD'nin 30 günlük ateşkes teklifini kabul edeceğini taahhüt etti.

Gelişme sonrası konuşan Dışişleri Bakanı Rubio, Rusların da ateşkes teklifini kabul etmelerini umduğunu söyledi.

Marco Rubio, Moskova'nın ateşkesi kabul etmemesi olasılığına ilişkin soruya, "Maalesef burada barışa engel olan şeyin ne olduğunu öğreneceğiz" yanıtını verdi.

Anlaşma sonrası açıklama yapan Zelenskiy de "Rusya'yı ikna etmek ABD'ye kaldı" mesajı verdi.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cidde'de 30 Günlük Ateşkes Üzerine Görüşmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı
4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü 4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü
Kanada, ABD’ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı Kanada, ABD'ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı
ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi Hepsi birden istifa etti Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti
“Siz misiniz muhbirlik yapan“ deyip ateş açtılar, 1 kişi hayatını kaybetti "Siz misiniz muhbirlik yapan!" deyip ateş açtılar, 1 kişi hayatını kaybetti
Mertens’in neden oynamadığı ortaya çıktı Mertens'in neden oynamadığı ortaya çıktı
Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü
Devrim Kabacaoğlu ’Bahar’a veda ediyor Devrim Kabacaoğlu 'Bahar'a veda ediyor
Otomotiv piyasasında beklenen an geldi Otomotiv piyasasında beklenen an geldi
Ahmet Çakar’dan Okan Buruk’a olay sözler Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak

01:03 MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı
22:58 4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü 4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü
22:58 Kanada, ABD’ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı Kanada, ABD'ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı
21:24 ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
20:20 Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi Hepsi birden istifa etti Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti
09:19 “Siz misiniz muhbirlik yapan“ deyip ateş açtılar, 1 kişi hayatını kaybetti "Siz misiniz muhbirlik yapan!" deyip ateş açtılar, 1 kişi hayatını kaybetti
09:19 Mertens’in neden oynamadığı ortaya çıktı Mertens'in neden oynamadığı ortaya çıktı
09:09 Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü
09:05 Devrim Kabacaoğlu ’Bahar’a veda ediyor Devrim Kabacaoğlu 'Bahar'a veda ediyor
09:05 Otomotiv piyasasında beklenen an geldi Otomotiv piyasasında beklenen an geldi
08:41 Ahmet Çakar’dan Okan Buruk’a olay sözler Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 05:19:52. #7.11#
SON DAKİKA: Cidde'de 30 Günlük Ateşkes Üzerine Görüşmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.