Çin-AB İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Çin-AB İlişkileri Güçleniyor

Çin-AB İlişkileri Güçleniyor
13.06.2025 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Li Qiang ve Lagarde, Çin-AB ilişkilerinin önemini ve iş birliğini artırma kararlılığını vurguladı.

ÇİN Başbakanı Li Qiang Li Qiang, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile Pekin'de bir araya geldi.

Görüşmede Li Qiang, Çin- Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin küresel düzeydeki en önemli ikili ilişkilerden biri haline geldiğini vurguladı. Bu yıl aynı zamanda Çin ile AB arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50'nci yıl dönümünün kutlandığını hatırlattı.

Başbakan Li, Çin-AB ilişkilerinin özünün karşılıklı yarar ve kazan-kazan anlayışına dayandığını belirtti. Taraflar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin hem nesnel bir gereklilik hem de küresel bir eğilim olduğunu ifade eden Li, Çin'in AB ile siyasi karşılıklı güveni pekiştirmeye, somut iş birliklerini genişletmeye ve her iki tarafın da refahına katkı sunacak gelişmeleri teşvik etmeye hazır olduğunu söyledi.

Li Qiang, Çin ile Avrupa'nın ekonomik anlamda birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu belirterek, Çin'in geniş iç pazar avantajına sahip olduğunu ve bu potansiyelin giderek daha fazla açığa çıktığını dile getirdi. Çin'in, AB ile piyasa bağlantılarını ve endüstriyel eşgüdümü güçlendirmeye hazır olduğunu vurgulayan Li, iki büyük ekonomi ve iki büyük güç olarak Çin ve AB'nin uluslararası kuruluşlar nezdinde ortak tutum geliştirmesi, açık iş birliğini teşvik etmesi ve küresel ekonomik toparlanmaya katkı sunması gerektiğini ifade etti.

Li Qiang, Çin'in Avrupa Merkez Bankası (AMB) ile uluslararası para sisteminin reformuna yönelik iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, daha proaktif makroekonomik politikalar uygulayacaklarını, karşıt döngüsel ayarlamaları artıracaklarını, iç talebi genişletmek ve tüketimi teşvik etmek için yeni önlemler alacaklarını söyledi. Li, Çin'in dışa açılmayı kararlılıkla sürdüreceğini ve tüm ülkelerle kalkınma fırsatlarını paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı.

Christine Lagarde ise görüşmede, AB ile Çin'in çıkarlarının birçok alanda kesiştiğini, tarafların küresel finansal istikrarı koruma, uluslararası ticareti teşvik etme ve diğer küresel meselelerde ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Tarife savaşlarının ve ticaret gerilimlerinin yalnızca karşılıklı kayıplara yol açacağını belirten Lagarde, çok taraflılık ilkesine bağlı kalınmasının ve açık iş birliğinin güçlendirilmesinin doğru strateji olduğunu söyledi.

Lagarde, AMB'nin, Çin ile merkez bankası başkanları arasında kurulan yeni diyalog mekanizmasından ve gerçekleştirilen ilk toplantıdan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ayrıca, Çin'in finansal kuruluşlarıyla iletişimi ve koordinasyonu derinleştirmeye, iş birliği alanlarını genişletmeye ve küresel zorluklarla ortak mücadele yürütmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Christine Lagarde, Avrupa Birliği, Merkez Bankası, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin-AB İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damla’yı sokak ortasında taciz edip döven sanık, ilk duruşmada tahliye edildi Damla'yı sokak ortasında taciz edip döven sanık, ilk duruşmada tahliye edildi
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
Hindistan’ın ardından bir uçak kazası da ABD’de: Yolcu uçağı pistten çıktı Hindistan'ın ardından bir uçak kazası da ABD'de: Yolcu uçağı pistten çıktı
Beşiktaş’ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi Beşiktaş'ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi
TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlendi TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlendi
Kongo’da isyancılar maden bastı 36 kişi hayatını kaybetti Kongo'da isyancılar maden bastı! 36 kişi hayatını kaybetti
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe’yi sildi Takımdan ayrılmak istiyor Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor
ABD İç Güvenlik Bakanı’na soru sormak isteyen senatör yaka paça dışarı atıldı ABD İç Güvenlik Bakanı'na soru sormak isteyen senatör yaka paça dışarı atıldı
ABD’den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı ABD'den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı
Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz. Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.

17:29
İsrail’in İran’a saldırılarının ardından Ankara’da kritik güvenlik zirvesi
İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Ankara'da kritik güvenlik zirvesi
16:24
En güçlü 4 adamını kaybeden İran’ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın
En güçlü 4 adamını kaybeden İran'ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın
15:30
İsrail’in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
00:03
Birleşmiş Milletler’den Gazze’de derhal ve kalıcı ateşkes kararı
Birleşmiş Milletler'den Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes kararı
23:56
Türkiye’de HPV aşı programı 2025’te başlıyor
Türkiye'de HPV aşı programı 2025'te başlıyor
23:36
AVM’de ’adamına göre muamele’ kavgası
AVM'de 'adamına göre muamele' kavgası
23:32
Galatasaray’ın sosyal medya hesabından Ali Koç’a olay gönderme
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Ali Koç'a olay gönderme
23:15
Anne ve çocuklarının can verdiği yangın faciasında bir tutuklama daha
Anne ve çocuklarının can verdiği yangın faciasında bir tutuklama daha
23:12
Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı
Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı
23:02
Düşen uçakta saatler önce seyahat Sıkıntıları tek tek anlatmış
Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış
22:49
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
22:49
Madlleen’deki Türk aktivistin ilk sözleri Mehmet Akif Ersoy’un dizeleri oldu
Madlleen'deki Türk aktivistin ilk sözleri Mehmet Akif Ersoy'un dizeleri oldu
22:35
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 18:14:56. #7.11#
SON DAKİKA: Çin-AB İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.