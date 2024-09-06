Çin'de Süper Tayfun Yagi Etkili Oluyor - Son Dakika
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Çin'de Süper Tayfun Yagi Etkili Oluyor

Çin\'de Süper Tayfun Yagi Etkili Oluyor

Çin'in güneyindeki Hainan adasında etkili olan süper tayfun Yagi nedeniyle 400 binden fazla kişi tahliye edildi. Tayfunun yol açtığı rüzgarlar saatte 250 kilometre hıza ulaştı. Filipinler'de büyük yıkıma neden olan Yagi, Çin'de de feci bir yıkıma yol açabilir. Tayfunun Vietnam'a da ulaşması bekleniyor.

06.09.2024 13:49
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Çin’in güneyi son on yılın en güçlü tayfunu nedeniyle rüzgar ve şiddetli yağışlarla karşı karşıya. 400 bini aşkın bölge sakini anakaranın güneyindeki turistik Hainan adasından önlem olarak tahliye edildi.

Yerel saat ile 16:20 civarı Hainan'da karaya vuran süper tayfun Yagi'nin, ülkenin güneyinde etkili olması bekleniyor. Okulların kapatıldığı bölgede iki gündür tren, otobüs ve gemi seferleri ve uçuşlar erteleniyor.

Bu hafta Filipinler'de büyük yıkıma yol açan Yagi, Çin'de karaya vurmadan önce giderek güç kazandı. Fırtınanın yol açtığı rüzgarlar, saatte 250 kilometre hıza çıktı.

Fırtına, Filipinler'de sel ve toprak kaymasına yol açtı. Ülkenin kuzeyinde 13 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi tahliye edildi.

Meteorologlara göre Yagi, Çin'in Hainan ve Guangdong bölgelerinde "feci" yıkıma yol açabilir. Guangdong, 126 milyon sakiniyle ülkenin en kalabalık bölgesi.

Hint-Pasifik Tropikal Siklon Uyarı Merkezi tarafından Perşembe günü yapılan bir uyarıda, Yagi'nin "potansiyel olarak feci" bir şekilde karaya vuracak "aşırı tehlikeli ve güçlü" bir süper tayfun olduğu ifade edildi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) verilerine göre tayfun, kategori dört şiddetinde bir kasırgaya eş değer durumda.

Hainan'da yetkililer, Çarşamba itibarıyla tüm turistik faaliyetlerin durdurulması emrini verdi.

Hong Kong, Makao ve Zhuhai şehirlerini birbirine bağlayan dünyanın en büyük deniz üstü yolu da kapatıldı.

Hong Kong'da borsa ve okullar kapatıldı. Yetkililer, fırtına yüzünden beş kişinin yaralandığını, ancak hasarın kısıtlı olduğunu açıkladı.

Bölgenin belirli noktalarında Salı'dan beri aşırı yağış ve sert rüzgarlar görülüyor. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, yağış şiddetinin 500 milimetreyi bulmasının beklendiğini açıkladı.

Kumsalları ve berrak suyuyla meşhur Hainan adasını sık sık tayfunlar vuruyor. Ancak Reuters'a göre 1949-2023 arası bölgeyi vuran 106 tayfundan yalnızca dokuzu "süper tayfun" kategorisinde.

Çinli yetkililer, Yagi'nin son on yıldır bölgeye vuran en güçlü tayfun olabileceğini söylüyor.

Sırada Vietnam var

Yagi'nin Cumartesi günü daha zayıf bir şekilde Vietnam'da da karaya vurması bekleniyor.

Fransız haber ajansı AFP'nin yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre Hai Phong ve Thai Binh bölgelerinde yaşayan on binlerce kişi güvenli alanlara tahliye edilecek.

Vietnam basınına göre ordu, fırtına ile mücadele için 460 bin yetkiliyi seferber etti.

Vietnam Tarım Bakanı Yardımcısı Nguyen Hoang Hiep, tayfunun ülkenin "sosyo-ekonomik kalkınması için hayati" bölgeleri vurabileceğine dair uyarı yaptı.

Hiep, "dikkatsizlik feci hasara neden olabilir" dedi.

Vietnam'ın sivil havacılık makamı, Hanoi'deki Noi Bai Uluslararası Havalimanı dahil ülkenin kuzeyinde dört havalimanının Cumartesi günü kapatılacağını duyurdu.

Bilim insanları, iklim krizi nedeniyle tayfun ve kasırgaların giderek güçlendiğini ve daha sık görüldüğünü söylüyor.

Okyanus sularının ısınması, fırtınaların daha fazla enerji toplamasına ve daha kuvvetli rüzgarlar üretmesine neden oluyor.

Isının artması nemin artmasına, bu da daha şiddetli yağışlara yol açıyor.

Yagi, Japonya'da altı kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açan Shanshan tayfunundan bir hafta sonra oluştu.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Çin'de Süper Tayfun Yagi Etkili Oluyor - Son Dakika

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