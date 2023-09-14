Çin'de köprü inşaatında vincin devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Çin'de köprü inşaatında vincin devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

Çin\'de köprü inşaatında vincin devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 14.09.2023 10:16

Çin'in Jianyang kentinde köprü inşaatında bir vincin devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Tuo Nehri üzerinde yapılan çalışmalar sırasında meydana gelen kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Çin'in Jianyang kentinde köprü inşaatında bir vincin devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Jianyang kentinde bugün otoyol köprüsü inşaatında kule vinci devrildi. Tuo Nehri üzerinde yapılan çalışmalar sırasında meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 5 kişi de tedavi altına alındı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. - PEKİN

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Kaza, İnşaat, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'de köprü inşaatında vincin devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
10:58 Emekli maaşlarına yapılacak düzenleme için formül ortaya çıktı! Milyonların zammı yılbaşına kalmayacak
10:53 Trans Fenomen Arda Bektaş, Kerimcan Durmaz'ın Asistanı Tarafından Saldırıya Uğradı
10:46 Yer: İstanbul! Güpegündüz uyuşturucu satarken yakalandı
10:42 Denize uçan otomobilde hayatını kaybeden lise müdürünün ailesinden 'eşi öldürdü' iddiası
10:37 Dışarıda kalmış makarna yiyen öğrenci hayatını kaybetti
10:26 Spider-Man, herkesin hedef tahtasına koyduğu İngiliz futbolcu Harry Maguire'a destek verdi
10:23 Türkiye'nin konuştuğu midyeci isyan etti: Dört tane babasız çocuğun hakkına girdiniz
09:59 Kayıp kadın, Müge Anlı'nın canlı yayınında alıkonulduğu evden kurtarıldı
09:53 Bomba iddia! Yerlikaya, Soylu döneminde rütbeleri sökülen eski emniyet müdürlerine haklarını iade etti
09:50 Adana'da AK-47 ile iş yerine saldırı girişimi bekçiler tarafından önlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2023 11:11:26. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de köprü inşaatında vincin devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement