Çin'de nesli tükenme tehlikesi altında olan Asya yaban eşekleri görüldü - Son Dakika
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Çin'de nesli tükenme tehlikesi altında olan Asya yaban eşekleri görüldü

09.05.2022 10:02
Çin'de nesli tükenme tehlikesi altında olan Asya yaban eşekleri görüldü

Çin'in Moğolistan sınırında nesli tükenme tehlikesi altında olan Asya yaban eşekleri görüldü. Polisler, günlük devriyeleri sırasında eşekleri tespit edip izlemeye başladı.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Mandula Limanı yakınlarında Cuma günü çok sayıda nesli tükenme tehlikesi altında olan Asya yaban eşeği görüldü.

TESPİT EDİLEN EŞEKLER EKİPLER TARAFINDAN İZLENİYOR

Baotou Sınır Kontrol Noktası'ndaki polisler günlük devriyeleri sırasında Asya yaban eşeklerini tespit edip izlemeye başladı. Çin'de birinci sınıf devlet koruması altında yer alan Asya yaban eşekleri, genellikle Moğolistan'ın güneyinde ve Çin-Moğolistan sınır bölgesinde bulunuyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Cuma, Asya, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Çin'de nesli tükenme tehlikesi altında olan Asya yaban eşekleri görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de nesli tükenme tehlikesi altında olan Asya yaban eşekleri görüldü - Son Dakika
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