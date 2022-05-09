Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Mandula Limanı yakınlarında Cuma günü çok sayıda nesli tükenme tehlikesi altında olan Asya yaban eşeği görüldü.
Baotou Sınır Kontrol Noktası'ndaki polisler günlük devriyeleri sırasında Asya yaban eşeklerini tespit edip izlemeye başladı. Çin'de birinci sınıf devlet koruması altında yer alan Asya yaban eşekleri, genellikle Moğolistan'ın güneyinde ve Çin-Moğolistan sınır bölgesinde bulunuyor.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Dünya › Çin'de nesli tükenme tehlikesi altında olan Asya yaban eşekleri görüldü - Son Dakika