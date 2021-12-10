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Çin'de önemli keşif! 100 bin yıl öncesine ait dev panda fosili bulundu - Son Dakika

Çin'de önemli keşif! 100 bin yıl öncesine ait dev panda fosili bulundu

10.12.2021 17:40
Çin'de önemli keşif! 100 bin yıl öncesine ait dev panda fosili bulundu

Guizhou Bilimler Akademisi'ne bağlı Dağ Kaynakları Enstitüsü'nden araştırmacılar, Zunyi kentindeki Shuanghe Mağarası'nda pandalara ait iki fosil buldu. Diş minesi tarihleme teknolojisi kullanılarak fosillerden birinin yaklaşık 102.000 yıl önce yaşayan vahşi bir dev pandaya işaret ettiği, diğerininse muhtemelen 49.000 yıl önce yeryüzünde var olan bir türe ait olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Asya'nın en uzun mağarasında, 100.000 yıldan eski dev bir panda fosilinin ortaya çıkarıldığını belirtti.

ENDER RASTLANAN OLAY

Enstitünün araştırma görevlisi Wang Deyuan yaptığı açıklamada, bu kadar iyi korunmuş dev panda fosillerini herhangi bir yerde bulmanın çok ender rastlanan bir olay olduğunu ifade etti. Yabancı uzmanlarla yapılan son ortak bilimsel araştırmada, fosillerde yıldız biçiminde susamsı kemiklere ait kanıtlar bulundu.

FAZLADAN BAŞPARMAĞI BULUNUYOR

Dev pandalar yemek yerken bambuyu tutmak ve kontrol etmek için başparmaklarını kullandıklarından, pandaların diğer ayı türlerinden farklı olarak fazladan bir "başparmağı" bulunuyor. Aslında anormal şekilde büyümüş bilek kemiği olan bu fazladan başparmak, pandaların bambu filizlerini yakalamasına yardımcı oluyor.

EVRİMİN DERİNLEŞMESİNE YARDIMCI OLACAK

Keşif, o dönemdeki dev pandaların, günümüzdeki pandalar gibi, bambuları tutmak için önayaklarını esnek şekilde kullanmalarına yardımcı olan fizyolojik koşullara zaten sahip olduklarını gösteriyor. Wang, keşfin, pandaların beslenme özelliklerinin geçirdiği evrimin daha derinlemesine anlaşılmasına yardımcı olduğunu belirtti.

30'A YAKIN FOSİL BULUNDU

Shuanghe Mağarası, karmaşık iç yapısı ve seri bağlı birçok oyuk nedeniyle o dönemde dev pandaların yaşam alanı olarak uygundu. Mağarada şimdiye kadar 30'a yakın dev panda fosili bulundu.

Memeli fosil kaynakları bakımından zengin olan mağarada, daha önceki kazılarda çakal, gergedan, kara ayı, stegodon, büyük Hint misk kedisi ve diğer hayvanlara ait fosiller bulunmuştu.

Çin'de önemli keşif! 100 bin yıl öncesine ait dev panda fosili bulundu

Çin Halk Cumhuriyeti, Guizhou, Fosil, Asya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Çin'de önemli keşif! 100 bin yıl öncesine ait dev panda fosili bulundu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Çin'de önemli keşif! 100 bin yıl öncesine ait dev panda fosili bulundu - Son Dakika
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