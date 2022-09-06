Çin'de geliştirilen solunabilir koronavirüs aşısına "acil kullanım" onayı verildi - Son Dakika
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Çin'de geliştirilen solunabilir koronavirüs aşısına "acil kullanım" onayı verildi

06.09.2022 09:04
Çin'de geliştirilen solunabilir koronavirüs aşısına "acil kullanım" onayı verildi

Çinli şirket CanSino Biotech'in geliştirdiği "Convidecia Air" yani solunabilir koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verildi. Geliştirilen aşı, enjektör yerine nebulizatör (fısfıs) ile tatbik edilen ilk örnek olacak.

Çin'de solunum yoluyla insan vücuduna nüfuz edebilen Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verildi.

Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi, CanSino Biotech'in geliştirdiği dünyanın ilk "solunabilir" Kovid-19 aşısının inaktif aşılardan iki doz yaptırmış kişiler tarafından hatırlatma dozu olarak kullanılabileceğine karar verdi.

ENJEKTÖR YERİNE FISFIS KULLANILIYOR

Aşının solunabilir versiyonunda enjektör yerine aşı sıvısını hava kabarcıklarına dönüştüren "nebulizatör" denilen püskürtücü aygıt (fısfıs) kullanılıyor.

Virüsün güçsüzleştirilmiş bir halini içeren aşının, solunum yoluyla bulaşan virüsün doğal enfeksiyon yolunu uyarması, bu yolla vücutta bağışıklık uyandırması amaçlanıyor.

KULLANIM AÇISINDAN KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Enjektör ve iğne gerektirmeyen düzeneğin sağlık erişimin yeterli olmadığı uzak bölgelerde kullanım açısından kolaylık sağlayacağı öngörülüyor.

Derin dondurucuda muhafaza edilmesi gereken enjeksiyon sıvısının aksine, solunabilir aşının sıvısı 2 ila 8 derecede kimyasal bütünlüğünü koruyarak muhafaza edilebiliyor. Bunun küresel olarak daha yaygın bağışıklık korumasına yardımcı olacağı umuluyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Çin'de geliştirilen solunabilir koronavirüs aşısına 'acil kullanım' onayı verildi - Son Dakika

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