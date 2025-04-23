Çin\'den ABD\'ye Müzakere Çağrısı

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, "ABD, müzakere istiyorsa kapımız açık" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin başlattığı ticaret savaşına karşı Çin'in tutumunun net olduğunu yineleyerek, Çin'in savaşmak istemediğini ancak savaşmaktan da korkmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere verdiği demeçte, Çin'e uygulanan ek gümrük vergisi oranının yüzde 145 düzeyinde olmasının gerçekten çok yüksek olduğunu, anlaşmaya varılması durumunda bu oranın büyük ölçüde düşürüleceğini fakat sıfır da olmayacağını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo, Trump'ın söz konusu açıklamasına karşı, "ABD, gerçekten sorunu diyalog ve müzakere yoluyla çözmek istiyorsa, Çin'e yönelik tehdit ile şantajı bırakmalı. Çin'le eşitlik, saygı ve karşılıklı yarar temelinde diyaloğu başlatmalı" ifadesini kullandı.

Guo, ABD'nin bir yandan Çin'le anlaşmaya varmaya hazır olduğunu söylerken diğer yandan Çin'e baskı yapmaya devam etmesinin doğru bir yol olmadığının altını çizdi.