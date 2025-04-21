Çin'den ABD'ye Uyarı - Son Dakika
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Dünya

Çin'den ABD'ye Uyarı

Çin, ABD ile anlaşma yapan ülkelere karşı sert önlemler alacağını duyurdu.

21.04.2025 11:32
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(ANKARA) - Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, diğer ülkelerin Çin'in zararına olacak şekilde ABD ile daha kapsamlı ekonomik anlaşmalar yapmaları halinde Pekin'in buna kararlı şekilde karşılık vereceği belirtildi. Bakanlık, Washington'u gümrük vergilerini kötüye kullanmakla suçladı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'in aleyhine olacak herhangi bir anlaşmaya kesinlikle karşı çıkacakları ve "kararlı ve karşılıklı şekilde karşılık verecekleri" belirtildi. Bloomberg'in haberine göre Çin Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması Trump yönetiminin, bazı ülkeleri Çin ile olan ticaretlerini sınırlamaya zorladığı iddialarına cevaben yapıldı. Haberde yer alan iddiaya göre Beyaz Saray, Çin ile olan ticaretlerini sınırlamayanlara mali yaptırımlar ve gümrük vergileri uygulama yoluyla baskı kurmayı planlıyor. Bakanlık sözcüsü, "ABD, tüm ticaret ortaklarına karşı sözde 'karşılıklılık' adı altında gümrük vergilerini kötüye kullanıyor ve tüm tarafları sözde 'karşılıklı vergi' görüşmelerine zorlamaya çalışıyor" dedi.

Çin, kendi hak ve çıkarlarını koruma konusunda kararlı ve yetkin olduğunu, aynı zamanda tüm taraflarla dayanışmayı güçlendirmek istediğini belirtti. Batı medyasına göre Pekin, çarşamba günü gayriresmi bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı düzenleyecek ve ABD'yi zorbalıkla suçlayarak, gümrük vergilerini silah haline getirerek küresel barış ve kalkınma çabalarını gölgelemekle itham edecek.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşında Çin'in söylemi sertleşirken Beyaz Saray geçen hafta Çin Devlet Başkanı Xi Jingping'in ABD Başkanı'nı telefonla aramasını beklediklerini söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da Çin hariç çok sayıda ülkeye yeni gümrük vergilerini askıya almıştı. Böylece, Çin en ağır vergilere maruz kalan ülke oldu.

Washington, Çin'den ithal edilen ürünlerdeki gümrük vergilerini yüzde 145'e kadar yükseltti. Buna karşılık Pekin de ABD ürünlerine yüzde 125 oranında misilleme vergileri uyguladı. Bu karşılıklı hamleler, iki ülke arasında fiilen bir ticaret ambargosu oluşturdu. Geçen hafta Çin, kendi uyguladığı genel vergi oranlarında daha fazla artış olmayacağını belirtmişti.

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Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Washington, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'den ABD'ye Uyarı - Son Dakika

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