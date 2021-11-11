Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Mao benzeri bir statüye ulaşarak konumunu sağlamlaştırdı

Çin yönetimindeki Komünist Parti tarihi bir karara imza attı. Devlet Başkanı Şi Jinping'e, parti tarihinde üçüncü kez verilen ve kendisini "en üstün lider" olarak değerlendiren bir belge uygun görüldü.

Partinin 100 yıl önceki kuruluşundan bu yana başardıkları ve yaşadığı tarihi deneyimler hakkındaki karar, merkez komitesindeki 370'ten fazla üst düzey liderin dört gün süren kapalı toplantısı sonunda alındı.

Toplantıda Şi'nin partideki rolü yükseltilerek, "Yeni bir çağ için Çin karakterli sosyalizm üzerine Şi Jinping düşüncesi"nin arkasındaki "asıl yenilikçi" olduğu kabul edildi.

Daha önce kurucu Mao Zedong'a 1945'te ve onu takip eden Deng Xiaoping'e 1981'de verilen bu belge, partinin 100. yılında Şi Jinping'e de takdim edildi.

Reuters'ın haberine göre bu durum Şi Jinping'in üçüncü dönem liderliğini garantiledi. Eğer gerçekleşirse bu durum parti tarihinde bir ilk olacak.

Devlet başkanı 2018 yılında görev süresi üzerindeki iki dönemlik sınırı kaldırmıştı.

Konuyla ilgili BBC'ye konuşan China Neican yayınının editörü Adam Ni, "Kendine Çin'in masalsı ulusal tarihindeki bir kahraman rolü vermeye çalışıyor. Onu partinin ve modern Çin anlatısının merkezi haline getiren bu tarihi karar ile Şi gücünü kanıtlıyor. Ama bu belge gücünü korumasına yardımcı olan bir araç da aynı zamanda" dedi.