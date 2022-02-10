Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı gönderdi

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın hastalığını öğrendiğini, kendisinin ve eşi Peng Liyuan'ın kendilerine en içten geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve acil şifalar dilediğini kaydetti.

ÇİN'DEN DESTEK MESAJI

Çin Cumhurbaşkanı, Çin tarafının pandemi ile mücadelesinde Türkiye'yi güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğini belirtti. Xi, Çin-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini ve iki ülkenin stratejik işbirliği ilişkisini devamlı yeni seviyelere taşımak için Erdoğan ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.