Çin, Dört Boyutlu Uydularını Başarıyla Fırlattı

Dünya

ÇİN'in dört boyutlu 'Gaojing-2 03' ve 'Gaojing-2 04' uydularını fırlattığı açıklandı.

Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden bu sabah yerel saat ile 07.39'da Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketiyle, dört boyutlu 'Gaojing-2 03' ve 'Gaojing-2 04' uydularını başarıyla fırlattı.

Uyduların planlanan yörüngelerine girdiği ve bu görevin, 'Uzun Yürüyüş' roket ailesinin 547'nci uçuşu olduğu belirtildi.