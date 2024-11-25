Çin, Dört Boyutlu Uydularını Başarıyla Fırlattı

ÇİN'in dört boyutlu 'Gaojing-2 03' ve 'Gaojing-2 04' uydularını fırlattığı açıklandı.
Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden bu sabah yerel saat ile 07.39'da Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketiyle, dört boyutlu 'Gaojing-2 03' ve 'Gaojing-2 04' uydularını başarıyla fırlattı.
Uyduların planlanan yörüngelerine girdiği ve bu görevin, 'Uzun Yürüyüş' roket ailesinin 547'nci uçuşu olduğu belirtildi.
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