Çin, Pfizer'ın Kovid ilacı Paxlovid'e kullanım onayı verdi

Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi, bugün yaptığı açıklamada Pfizer'ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacı Paxlovid'e şartlı kullanım onayı verdi.

Çinli yetkililer açıklamalarında Pfizer'ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacını incelediklerini ve koşullu olarak onayladıklarını belirtti. Açıklamada ileri yaş, kronik böbrek hastalığı, diyabet gibi ciddi hastalıklarda yüksek risk içeren hafif ila orta derecede yeni koronavirüs pnömonisi (KOVID-19) olan yetişkinlerin tedavisi için yeni bir koronavirüs tedavi ilacı olduğu belirtildi.