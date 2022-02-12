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Çin, Pfizer'ın Kovid ilacı Paxlovid'e kullanım onayı verdi - Son Dakika

Çin, Pfizer'ın Kovid ilacı Paxlovid'e kullanım onayı verdi

12.02.2022 13:33
Çin, Pfizer'ın Kovid ilacı Paxlovid'e kullanım onayı verdi

Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi, bugün yaptığı açıklamada Pfizer'ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacı Paxlovid'e şartlı kullanım onayı verdi.

Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi, bugün yaptığı açıklamada Pfizer'ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacı Paxlovid'e şartlı kullanım onayı verdi.

Çinli yetkililer açıklamalarında Pfizer'ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacını incelediklerini ve koşullu olarak onayladıklarını belirtti. Açıklamada ileri yaş, kronik böbrek hastalığı, diyabet gibi ciddi hastalıklarda yüksek risk içeren hafif ila orta derecede yeni koronavirüs pnömonisi (KOVID-19) olan yetişkinlerin tedavisi için yeni bir koronavirüs tedavi ilacı olduğu belirtildi.


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Çin Halk Cumhuriyeti, Pfizer, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Çin, Pfizer'ın Kovid ilacı Paxlovid'e kullanım onayı verdi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Çin, Pfizer'ın Kovid ilacı Paxlovid'e kullanım onayı verdi - Son Dakika
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