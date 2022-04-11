Çin-Singapur Bağlantılılık İnisiyatifi Kapsamında 30 Proje İmzalandı - Son Dakika
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Çin-Singapur Bağlantılılık İnisiyatifi Kapsamında 30 Proje İmzalandı

11.04.2022 21:04
Çin-Singapur Bağlantılılık İnisiyatifi Kapsamında 30 Proje İmzalandı

CHONGQİNG, 11 Nisan (Xinhua) — Çin-Singapur bağlantılılık inisiyatifi uygulama komitesinin Pazartesi günü gerçekleştirdiği bir toplantıya göre proje, finans, enformasyon ve iletişim, ulaştırma ve lojistik ile yetenek eğitimini içeriyor. Projeler arasında iki hükümetlerarası işbirliği projesi, 250 milyon ABD doları tutarında 20 ticari işbirliği projesi ve 1,57 milyar ABD doları değerinde sekiz sınırötesi finansman projesi yer alıyor. […]

Çin- <a class='keyword-sd' href='/singapur/' title='Singapur'>Singapur</a> Bağlantılılık İnisiyatifi Kapsamında 30 Proje İmzalandı

CHONGQİNG, 11 Nisan (Xinhua) — Çin-Singapur bağlantılılık inisiyatifi uygulama komitesinin Pazartesi günü gerçekleştirdiği bir toplantıya göre proje, finans, enformasyon ve iletişim, ulaştırma ve lojistik ile yetenek eğitimini içeriyor. Projeler arasında iki hükümetlerarası işbirliği projesi, 250 milyon ABD doları tutarında 20 ticari işbirliği projesi ve 1,57 milyar ABD doları değerinde sekiz sınırötesi finansman projesi yer alıyor. Çin ve Singapur, 2021 itibariyle toplamda 162 ticari işbirliği projesi imzaladı. Bu projelerin değeri 25 milyar ABD doları olurken, 23,2 milyar dolar değerinde 208 finansman projesinin de altına imza atıldı. Temelde finansal hizmetleri, hava taşımacılığını, lojistiği ve enformasyon ile iletişimi hedefleyen inisiyatif, 2015 yılında kuruldu. Bu inisiyatif, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletindeki Suzhou Sanayi Parkı ve Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde bulunan Tianjin Eko-Kenti'nin ardından Çin ile Singapur arasındaki üçüncü hükümetlerarası proje.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Çin-Singapur Bağlantılılık İnisiyatifi Kapsamında 30 Proje İmzalandı - Son Dakika


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