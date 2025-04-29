Çin ve Rusya BRICS'te Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Çin ve Rusya BRICS'te Bir Araya Geldi

Çin ve Rusya BRICS\'te Bir Araya Geldi

Rio de Janeiro'daki BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Çin ve Rusya iş birliğini vurguladı.

29.04.2025 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Çin ve Rusya dışişleri bakanları, Rio de Janeiro'da bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, dün Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu. Wang, uluslararası arenada yaşanan değişimlere dikkat çekerek, değişimin çağın kaçınılmaz normu haline geldiğini ancak Çin ile Rusya arasındaki karşılıklı güven ve desteğin değişmediğini vurguladı. Bakan Wang, iki ülkenin ortak çabalarla, liderler düzeyinde sağlanan mutabakatları somut iş birliği sonuçlarına dönüştürmesi gerektiğinin altını çizdi.

Wang Yi ayrıca, tek taraflılık ile çok taraflılık arasındaki küresel rekabetin yoğun şekilde sürdüğüne işaret ederek, BRICS ülkeleri arasındaki dayanışma ve birliğin stratejik öneminin giderek arttığını ifade etti. Çin ile Rusya'nın BRICS'in kurucu üyeleri olarak örgüt içindeki koordinasyonu güçlendirmesi, gelişmekte olan ülkelerle iş birliğini derinleştirmesi ve 'Büyük BRICS' yapısının etkisini artırması gerektiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da görüşmede, hızla değişen dünya koşullarında Rusya ile Çin arasındaki yoğun temasın korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Lavrov, Çin ile birlikte Sovyetler Birliği'nin 'Büyük Vatanseverlik Savaşı' zaferinin ve Çin'in Japon saldırganlığına karşı kazandığı zaferin 80'inci yıl dönümünün kutlanmasına karşılıklı destek vereceklerini ve bu vesileyle tüm alanlarda somut iş birliğini derinleştirmeye hazır olduklarını kaydetti.

Lavrov ayrıca Ukrayna krizine ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi verirken, Ukrayna ile koşulsuz barış müzakerelerine açık olduklarını yineledi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise Çin'in barışçıl çözüm ve müzakere çağrısını bir kez daha vurguladı.

Görüşmede, Birleşmiş Milletler (BM), Şanghay İşbirliği Örgütü ve G20 gibi çok taraflı platformlardaki iş birliği ele alınırken, İran ve Kore Yarımadası'ndaki nükleer konular üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Rio De Janeiro, Sergey Lavrov, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Dünya, Rusya, Rio, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin ve Rusya BRICS'te Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte bebek mamalarına dikkat Böyle görünüyorsa sakın almayın Sahte bebek mamalarına dikkat! Böyle görünüyorsa sakın almayın
Eşini otobüste unuttu, paniği sözlerine yansıdı: Allah’ım çıldıracağım ya Eşini otobüste unuttu, paniği sözlerine yansıdı: Allah'ım çıldıracağım ya
Sürücüler dikkat Ehliyet için cebinizden fazladan 7 bin 423 lira çıkabilir Sürücüler dikkat! Ehliyet için cebinizden fazladan 7 bin 423 lira çıkabilir
1.5 yıldır kafasının içinde patlamaya hazır bir bombayla yaşıyor 1.5 yıldır kafasının içinde patlamaya hazır bir bombayla yaşıyor
Türkiye Şampiyonası’nda olay Saha savaş alanına döndü Türkiye Şampiyonası'nda olay! Saha savaş alanına döndü
Murat Kurum’a teşekkür eden TİP’li Başkan özür diledi Murat Kurum'a teşekkür eden TİP'li Başkan özür diledi
İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklattı İbrahim Tatlıses'in serveti dudak uçuklattı
Kanada ordusunda “kaz“ alarmı Kanada ordusunda "kaz" alarmı
Şırnak’ta çoban ölü bulundu Şırnak'ta çoban ölü bulundu
Çin’deki bir restoranda yangın faciası 22 kişi hayatını kaybetti Çin'deki bir restoranda yangın faciası! 22 kişi hayatını kaybetti
Murat Ongun’un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
07:17
ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu Hafize Gaye Erkan’ın eski patronu
ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu
07:01
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
06:46
İngiltere ve ABD’den Husilere yönelik hava saldırısı
İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı
13:21
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
13:19
Bahçeli’den İBB’ye “kaçak toplantı“ tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Bahçeli'den İBB'ye "kaçak toplantı" tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur
13:12
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
12:52
Real Madrid’i yıkan haber Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok
Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok
12:45
Ümit Özdağ’ın yargılandığı dava 10 Eylül’e ertelendi
Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi
12:41
Minibüslere “canlı bomba“ mesajı gönderdi, savunması “pes“ dedirtti
Minibüslere "canlı bomba" mesajı gönderdi, savunması "pes" dedirtti
12:39
Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar
Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar
12:36
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber 16 firma ile indirim protokolü imzalandı
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 08:45:25. #7.13#
SON DAKİKA: Çin ve Rusya BRICS'te Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.