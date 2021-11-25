Cinsel içerikli video çekmek isterken, silahla cinsel organını yaraladı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletinin Thomaston kentindeki olay bir anda dünya gündemine oturdu. Cinsel içerikli bir platform için çeşitli içerikler hazırlayan Lauren Hunter Daman isimli model kendisini vurdu, genç kadın daha sonra hastaneye kaldırıldı. İddialara göre Daman, cinsel içerikli site için video hazırlıyordu ve silah bir anda ateş aldı.

KAMERA KAYITTAYDI

Daman'ın kendisini vajinasından vurduğu anlarda kameraların da kayıtta olduğu iddia edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda kadını kendi yatağında kanlar içerisinde buldu. Olayla ilgili açıklama yapan sağlık görevlisi, "Yatağında silahla oynadığı sırada kendisini vajinasından vurmuş" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞLARI DOĞRULADI

9 Kasım'da yaşanan kazanın ardından konuşan Lauren Hunter Daman isimli kadının arkadaşları da yaşananları doğruladı. Arkadaşları, genç kadının cinsel içerikli bir site için para karşılığında video ürettiğini belirtti. Kadının elindeki silahın da arkadaşlarından Jordan Allen ait olduğu ifade edildi.