Covid: Karantinaya alınan Şanghay'da üç kişinin öldüğü bildirildi - Son Dakika

Çin, Şanghay'da pandemi önlemleri kapsamında Mart ayı sonunda alınan karantina kararının ardından, koronavirüs nedeniyle üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şanghay'ın sağlık komisyonu tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin 89 ile 91 yaşları arasında ve aşısız oldukları belirtildi.

Sağlık yetkilileri, 60 yaş üstü vatandaşların sadece yüzde 38'inin tam aşılı olduğunu açıkladı.

Şehirde toplu testler yapılmaya devam edecek. Bu da çok sayıda Şanghaylı için sıkı önlemlerin devam edeceği anlamına geliyor.

Ölümlerle ilgili yapılan duyuruda, "hastaların tüm çabalara karşın Pazar günü hastanede öldüğü" söylendi.

Hayatını yitiren üç kişinin başka sağlık sorunları olduğu da eklendi.

Çin'de işsizlik artarken tüketici harcamaları düşüyor

Resmi rakamlara göre, şehirde 3 haftadır devam eden sokağa çıkma yasağının etkisiyle Çin'de tüketici harcamaları düşerken işsizlik oranını arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre ülke çapında perakende satışlar Mart ayında bir önceki yıla göre yüzde 3,5 oranında azaldı. Bu, Temmuz 2020'den bu yana yaşanan ilk düşüş oldu.

Aynı dönemde işsizlik yüzde 5.8'e yükseldi. Bu, pandeminin başlagıcından bu yana görülen en yüksek seviye.

Rakamlar, karantinalar ve Ukrayna'daki savaşın etkisiyle Çin ekonomisinde önümüzdeki aylarda keskin bir yavaşlama görülmesi olasılığının arttığına işaret ediyor.

Yılın ilk çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), bir önceki yıla göre yüzde 4,8 oranında artarak analistlerin tahminlerini geride bıraktı.

Ancak Pekin, ekonomisini bu yıl yüzde 5,5 oranında büyütmeyi hedefliyordu.

Singapur merkezli OCBC Bank'ta Çin Araştırmaları Başkanı Tommy Xie BBC'ye verdiği demeçte, Mart ayının ikinci yarısında başlayan karantinaların şimdiye kadar ekonomi üzerinde "sınırlı" bir etkiye sahip olduğunu belirtti.

Xie, kısıtlamaların bu ay ekonomik büyüme üzerinde önemli bir düşüşe neden olacağı beklentisini paylaştı. Xie: "[Çin] karantinanın tam etkisini hissedecek. Şanghay'da beklenenden daha uzun süren karantinaların Çin'in diğer bölgelerinde de uygulandığı önüne alındığında, Nisan ayındaki etkinin daha da derinleşmesi muhtemel." dedi.

Huzursuzluk artıyor

Son haftalarda çok sayıda kişi sosyal medyada, kısıtlamalar ve evlerindeki gıda ürünlerinin yetersizliğinden şikayet ediyor.

Günde 20 bin vakanın tespit edildiği kentte karantina için yeterli alan bulmak zorlaşıyor.

Yetkililer fuar alanları ve okulları karantina merkezlerine çevirerek ihtiyacı karşılamaya çalışırken kent sakinleri bu boyuttaki önlemlerin gerekliliğini sorguluyor.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, öfkeli şehir sakinlerinin gıda kıtlığı ve yetersiz tıbbi malzeme ile ilgili şikayetleri görülüyor.

Geçen aya kadar artan enfeksiyon oranlarına karşı daha küçük ve yerel karantinalarla mücadele eden Şanghay'da ilk kez şehir çapında karantina uygulanıyor.

Daha önce tüm şehir yerine her biri birkaç yüz kişiyi barındıran toplu konutlar karantinaya alınıyordu ve bir süre için bu yöntem işe yarıyor gibi göründü.